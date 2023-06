Le grand départ de la MESA sera donné mardi 27 juin à La Roche: c’est quoi la MESA ?

À la base, exercice militaire des Chasseurs ardennais casernés à Vielsalm, qui souhaitaient marcher sur les pas de leurs aînés qui avaient défendu le pays en mai 1940, l’événement s’est, à la veille des années 1970, transformé en un rendez-vous populaire, qui n’a cessé de croître pour devenir ce qu’il est devenu aujourd’hui, accueillant des unités militaires, des civils, venus des quatre coins de notre pays et de l’étranger, sa dimension "européenne" étant aujourd’hui bien ancrée. Le terme d’amitié n’est pas usurpé.

Plus de 4 000 marcheurs

Le succès ne se dément pas et, cette année, 4 000 marcheurs différents y prendront part.

"Et chaque matin, s’ajoutent des centaines de marcheurs qui s’inscrivent le jour même au point de départ", précise-t-on du côté de l’organisation. Une organisation qui est aujourd’hui le fruit d’une collaboration entre la Défense, la fraternelle des Chasseurs Ardennais et une série de communes partenaires de l’événement, regroupée sous le vocable d’ASBL MESA. Une charte a été signée il y a quelques années pour sceller cette collaboration et ainsi perpétuer l’événement. Un événement qui en sera cette année à sa 56e édition et dont le grand départ sera donné de La Roche-en-Ardenne, ce mardi 27 juin, à 8 h.

Télévie

L’ultime étape, le vendredi 30 juin, et son traditionnel défilé final, sera pour la première fois organisée dans la commune de Sainte-Ode, une réelle joie pour le bourgmestre Pierre Pirard. Cet officier de réserve au sein des Chasseurs ardennais parle d’une "fierté" pour sa commune. "Nous avons par le passé déjà accueilli des étapes et de grandes haltes. Mais jamais l’arrivée finale. C’est à mon sens une belle reconnaissance pour la qualité de notre accueil et de notre organisation."

Le mayeur met aussi en avant "l’implication de nombreuses associations locales. Une implication totalement désintéressée puisque les bénéfices générés seront reversés au Télévie"

Quatre villes, trois camps, 26 monuments

Les marcheurs seront au rendez-vous pour ces quatre journées. ©ÉdA

La 56e édition de la Marche Européenne du Souvenir et de l’Amitié, la MESA, s’élancera donc de La Roche-en-Ardenne ce mardi 27 juin. Depuis des années maintenant, ce ne sont plus des étapes en ligne comme au début qui sont mises sur pied mais bien des boucles autour de la cité hôte du jour, une formule un peu plus facile sur le plan logistique. Quoique.

Au cours du temps, en effet, l’offre de la MESA s’est très considérablement étoffée. D’une seule possibilité de kilométrage au début, on est passé à des formules différentes. Ainsi, chaque jour, quatre boucles de 8,16, 24 ou 32 km figurent au programme.

De quoi doper l’économie locale

Un trail est venu également enrichir ladite offre. Il en sera à sa quatrième édition, parallèlement à l’étape au départ de Durbuy, ce mercredi 28 juin. Il affiche 24 km. Attention, le départ se fait de la grande halte à Barvaux à 10 h.

Le lendemain, jeudi, les marcheurs découvriront la région marchoise et la dernière étape sera proposée à Sainte-Ode vendredi. Pour l’accueil des marcheurs, trois camps sont organisés, l’un par la Défense, au camp Roi Albert et deux autres à Houffalize et la Roche-en-Ardenne.

Par ailleurs, on ne compte plus les réservations dans les hébergements pour les marcheurs en autonomie complète, de quoi doper l’économie locale.

L’aspect mémoriel est également omniprésent lors de ces quatre journées. Ainsi, 26 monuments seront honorés lors de cette édition de la MESA.

L’impact des nouveaux rythmes scolaires

La réforme des rythmes scolaires a-t-elle un impact sur la fréquentation, par les écoles, de cette MESA ? On peut le penser. En effet, cette année, le CEB pour les sixièmes primaires est organisé en cette dernière semaine de juin. Ce n’est certes pas une première mais cette année, ces CEB se tiennent toute la semaine. D’autres examens sont également organisés à ce moment. On enregistre cependant la participation de nombreuses écoles, sur des parcours adaptés. "Plus de 1000 enfants sont inscrits, dont 730 pour la journée du vendredi 30 juin à Sainte-Ode", note-t-on du côté de l’organisation. L’année dernière 1 000 jeunes avaient participé à la seule dernière étape. On a connu d’autres années des participations bien plus importantes avec certains pics à 2000 jeunes.

Infos itinéraires, cérémonies…: www.marche-mesa.com.