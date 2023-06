Une histoire sans faim pour la 87e édition de la Foire de Libramont (vidéo)

Le champ de foire de Libramont est encore bien vide. Mais dans un mois, cela sera l’effervescence pour la grande messe de l’agriculture drainant près de 200 000 visiteurs sur quatre jours. Et ce vendredi, comme elle en l’habitude, l’équipe a convié la presse, à un bon mois de l’ouverture de l’événement, pour lancer la dynamique. Cette 87 édition de la Foire de Libramont, qui se déroulera du vendredi 28 au lundi 31 juillet, sera placée sous la thématique "L’agriculture, une histoire sans faim ?" et la mise en avant de trois concepts ; "Elevons", "Cultivons" et "Transmettons". La Foire de Libramont souhaite donc guider les réflexions. "Nous défendons une agriculture locale, familiale, nourricière et autonome, souligne le président de la Foire de Libramont, Jean-François Piérard. Il s’agit d’un patrimoine à transmettre."