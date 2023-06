Surpris par l’impact de plus en plus important du Grand-Duché sur la province de Luxembourg : "on ne peut pas miser tout sur l’emploi frontalier"

"On a besoin de cette étude socio-économique pour avoir une vue complète de l’évolution de notre territoire d’action. Ce sont des indicateurs clefs. Cette étude a été menée sur base de données disponibles et non payantes, auprès d’organes de statistiques. Nous les avons compilées pour sept secteurs qui constituent les métiers d’Idélux: démographie, tourisme, santé, économie, emploi, territoire et niveau de vie, explique Alexandre Petit, chef de service Stratégie territoriale chez Idélux.

Entouré par ses deux collègues, Estelle Paquay et Suzanne Keignaert, toutes deux conseillères en Stratégie territoriale, il précise que ces données, dont on vous livre une partie ci-contre, ne constituent qu’un outil de travail: "Ce n’est pas le seul outil et on ne base pas tout sur cet outil-là. Ces données nous donnent des tendances qu’il faut affiner et qui ne sont qu’une partie des sources qui permettent à Idélux de décider de telle ou telle stratégie ", précise encore M. Petit.

Le Grand-Duché attire de plus en plus: il faudra du logement

Et qu’est-ce qui a frappé ces spécialistes dans cette nouvelle étude ?

Suzanne Keignaert: "Nous savions l’importance du Grand-Duché, gros pourvoyeur d’emplois pour notre province, mais j’ai été frappée par l’impact encore plus important sur notre tissu économique. On constate que les arrondissements d’Arlon et de Virton comptent le moins d’emplois salariés, le moins d’indépendants et le moins de sociétés par rapport aux autres arrondissements, parce que de plus en plus d’habitants des régions proches vont chercher leur travail au Grand-Duché."

Alexandre Petit: "Le Grand-Duché influence notre taux de chômage qui est le plus bas en Wallonie. Ce pays va continuer à attirer de nouveaux travailleurs. Il va donc falloir créer du logement. Se pose alors le défi de l’artificialisation des sols ; même si notre bilan est très bon. Le prochain SDT (schéma de développement du territoire) v a être crucial."

Démographie galopante: "Ne pas miser tout sur le travail frontalier"

La courbe démographique continue à monter pour faire de la province celle qui connaît la progression la plus forte.

"Ce n’est pas que l’immigration, c’est aussi le taux de natalité. Et, plus tard, les gens vont avoir besoin d’un travail chez nous. On ne peut donc pas miser tout sur l’emploi frontalier. Il faut dès lors développer le logement, améliorer le tissu bâti et la qualité de l’espace public. On est d’ailleurs allé chercher pour cela des financements importants dans le cadre du Feder", précise encore M. Petit.

Cela aussi met en exergue la problématique du futur SDT qui risque de pénaliser la province de Luxembourg (nous y reviendrons dans une prochaine édition).

Or, quand on sait qu’une modification au plan de secteur prend au moins dix ans, que répondre à un patron qui veut investir dans l’année ?

Quand on leur demande comment il voit se développer la province dans les deux ans qui viennent, voici ce que pensent les trois experts:

Estelle Paquay: "On verra comment cela va évoluer puisque les chiffres de l’étude ont été biaisés par le Covid".

Suzanne Keignaert: "Je m’attends a une tendance toujours à la baisse en raison du SDT."

Alexandre Petit: "Je parie sur l’augmentation de valeurs ajoutées dans les secteurs prioritaires. La province de Luxembourg va continuer à être un acteur clef du développement wallon. On verra aussi que l’attrait du Grand-Duché va encore augmenter. Il faudra voir comment profiter de cette aubaine".

50.000 emplois dans la province, sans compter les frontaliers

Si la construction génère aussi une belle valeur ajoutée, le secteur de l’innovation est crucial et des firmes, et non des moindres, très pointues s’installent ou envisagent de le faire sur les parcs Novalis et Galaxia, mais aussi à Molinfaing ; sans oublier les zones d’activité économique qui se remplissent à grande vitesse. "Une étude récente montre qu’il y a 13 000 emplois directs en province de Luxembourg. Si on multiplie par 2,9 emplois indirects pour un emploi direct créé, on est à 50 000 emplois dans une province qui compte 300 000 habitants desquels il faut soustraire la population non active et auxquels il faut ajouter celles et ceux qui travaillent au Grand-Duché. C’est énorme !", conclut Alexandre Petit.

Le tourisme, pourvoyeur d’emploi, est une valeur sûre non délocalisable

Estelle Paquay, conseillère en Stratégie territoriale explique ce qu’il l’a frappée dans les données du tableau de bord socio-économique: "Pour moi, c’est ce que le développement du secteur touristique dans la province. Ce secteur prend une place de plus en plus importante chez nous. Il joue un rôle clef. Les chiffres le montrent: la province de Luxembourg est le territoire le plus touristique de Wallonie. C’est un axe économique majeur qui apporte un plus en matière de valeur ajoutée brute et génère des retombées locales importantes. De plus, il n’est pas délocalisable. C’est vraiment une valeur sûre, un secteur majeur qu’on doit continuer à développer. "