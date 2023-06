Arlon: il jette le nom des policiers en pâture sur le web

Le 29 mai 2019, les fêtes de Maitrank battent leur plein dans le cœur du chef-lieu. Il est bientôt l’heure du traditionnel feu d’artifice. Un couple quitte son lieu de guindaille pour regagner son appartement. Les deux amoureux reconnaissent d’avoir été d’humeur joyeuse, mais pas d’être exagérément sous l’influence de la boisson. À l’entrée d’une rue, ils sont stoppés par deux policiers chargés de barrer la rue, sécurisée pour le feu d’artifice. Prié de prendre un autre chemin, l’homme refuse l’injonction et se montre particulièrement excité. D’après la version des policiers, il les aurait menacés, avant de leur lancer un verre de bière sur l’un et de bousculer l’autre. Avec l’aide de son avocat Me Dimitri De Coster, le prévenu, employé dans le paramédical, présentant bien devant le juge Philippe Nazé, conteste la version des verbalisants.

Rentré chez lui, n’ayant toujours pas récupéré son calme et sa lucidité, il a fait part de son courroux sur les réseaux sociaux, insultant et menaçant les deux policiers, allant jusqu’à mentionner leur identité. Probablement averti du caractère peu judicieux de cette publication, il a retiré les noms des deux policiers deux heures plus tard, puis la totalité de sa diatribe le lendemain matin. Aujourd’hui, il regrette s’être énervé et souhaite obtenir une suspension du prononcé. Le juge n’a pas suivi sa demande: "Il ne sera pas fait droit à cette demande, sous peine de banaliser un comportement irrespectueux à l’égard de la police, ce qui peut être source de graves troubles à l’ordre public." Le Tribunal a condamné l’excité à quinze jours de prison, 400 € d’amende et divers frais judiciaire. Il a bénéficié d’un sursis pour la peine de prison pour éviter son déclassement professionnel.