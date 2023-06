Priorité aux territoires laissés de côté en province de Luxembourg

Une vision à l’horizon 2050

Un problème de quorum non atteint a bouleversé l’ordre du jour. La présentation du SDT (Schéma de Développement du Territoire), qui est un document de la Région formalisant la politique stratégique du Gouvernement, a entamé la séance et a ainsi permis de meubler la première heure. Présentation qui réactualise la dernière version datant de 2019 et qui permet de définir une vision de ce que devrait devenir la Région à l’horizon 2050.

Tous les aspects sont abordés. À ce stade, Idélux est appelée à rendre un avis sur les spécificités qu’engendre la province et à mettre l’accent sur des domaines qui auraient été oubliés.

D’emblée de jeu, l’introduction du schéma ne peut que ravir les décideurs luxembourgeois. Les trois priorités absolues sont dans l’ordre:

aucun territoire ne peut être laissé de côté ; il faut réindustrialiser l’Europe et la Wallonie. Enfin, il faut ouvrir la Wallonie sur ses voisins.

Pour une province qui se sent souvent délaissée et oubliée et qui compte 230 km de frontières avec d’autres états européens, on ne peut que souscrire. Reste à espérer que ces bonnes paroles seront suivies d’actes.

Parmi, les avis transmis par Idélux, on retiendra l’accent mis sur une réelle ambition de développer la coopération économique du "Grand Luxembourg", les efforts nécessaires pour améliorer la mobilité en développant le trafic ferroviaire, les autoroutes E411 et E25 et le terminal ferroviaire international de fret d’Athus.

Un avis regrette qu’aucun site de la province ne soit cité comme "grand site touristique", alors que le Luxembourg a un rôle moteur essentiel dans le développement du tourisme. L’idée de renforcer le statut d’Aubange, deuxième commune de la province en termes de population, voire de l’associer avec Arlon pour en faire un bi-pôle frontalier, est également évoquée.

Écolo s’inquiète de la disparition de ses voix

Les différents rapports d’activité et les comptes ont été approuvés à des majorités frisant les 100%, même si le conseiller provincial Guirec Halflants a contesté le score, se plaignant que certains votes écolos négatifs n’auraient pas été comptabilisés.

Le bilan général d’Idélux est globalement positif. "Malgré un contexte de polycrise, commente le président Élie Deblire, caractérisée par une crise énergétique, une situation politique tendue, une inflation en hausse, cette année a été exceptionnelle avec l’arrivée de 31 nouvelles entreprises sur nos parcs d’activités, représentant 22 hectares de terrains mis à disposition. C’est un signal très positif qui témoigne de la volonté et de l’enthousiasme de nos entrepreneurs."