Les médecins généralistes seront en grève le 28 juin

"Pourtant, malgré des demandes de concertation, des réunions, une lettre ouverte aux Ministre de la Santé, Franck Vandenbroucke, et à la Ministre de l’Intérieur, Annelies Verlinden, et une première manifestation des médecins généralistes de Wallonie picarde, force est de constater que rien ne bouge et que les autorités affichent une volonté claire de supprimer le tri 1733 sélectif en nuit profonde", ajoute le communiqué de presse de la FAGW, la Fédération des Associations de Généralistes de la région Wallonne. Chez nous, une manifestation aura lieu à Arlon.