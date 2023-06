L’administration wallonne remet un nouvel avis négatif sur l’hôpital de Houdemont

Pour rappel, les fonctionnaires délégué et technique avaient refusé le permis déposé par Vivalia. Et l’intercommunale des soins de santé avait introduit un recours auprès de la Région wallonne.

In fine, ce seront les ministres wallons Willy Borsus (Aménagement du territoire) et Céline Tellier (Environnement) qui décideront. Et ils ne sont pas obligés de suivre les avis remis.

Leur décision est attendue pour la fin juillet. Soit ils refuseront le permis, soit ils l’accorderont. Des recours seront encore possibles. Cette fois, devant le Conseil d’État.