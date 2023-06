La clignette wallonne de Michel Francard : Il è todi la pîce po mète o trô ! (vidéo)

Cette expression est bien connue dans nos langues régionales, y compris sous sa variante gaumaise: I troûve toudjou la pièce pou mète ô trô. Elle se rencontre également dans le français de Wallonie, avec une traduction qui ne semble poser aucun problème: "Il a toujours la pièce pour mettre au trou". Oui, mais… de quel trou parle-t-on ? Et de quelle pièce ?

Pour faire tomber la pièce, remontons en 1694, date de publication de la première édition du Dictionnaire de l’Académie française. Que trouve-t-on dans ce vénérable dico ? Une expression pour se moquer de quelqu’un qui ne parvient pas à ses fins: Il fait comme les chaudronniers, il met la pièce auprès du trou. "Auprès du trou", c’est-à-dire à côté du trou, et non au bon endroit. Inversement, mettre la pièce "au trou", c’est atteindre son but, comme suggéré dans l’expression wallonne.

La pîce "pièce" est donc destinée à réparer, autrefois un chaudron, aujourd’hui plutôt un vêtement. Et le trô "trou" n’est pas celui d’une tirelire qui accueillerait une pièce de monnaie, mais celui d’un vêtement percé ou déchiré.

Gageons que cette explication vous met les yeux en face des trous !

