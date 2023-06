Incendie d'Awenne: un suspect entendu et relâché

Le laboratoire de la police de Marche-en-Famenne et l’expert Genard étaient descendus sur place et même si on privilégiait la piste criminelle, rien ne permettait d’affirmer que cet incendie n’était pas d’origine accidentelle.

Le chien renifleur n’a rien trouvé de suspect

Un chien renifleur dressé au repérage de produits accélérants a été amené sur place, mais n’a rien trouvé.

Mercredi soir, des rumeurs ont couru dans le village qu’un habitant, suspecté d’avoir mis le feu, avait été arrêté. Il n’en est rien. "Un suspect a en effet été entendu mais il n’y avait aucune raison de le priver de liberté. L’enquête suit son cours, car nous ne savons toujours pas quelle est l’origine de cet incendie", nous dit-on de source policière.