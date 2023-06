Il faut étudier la stabilité du Mardasson à Bastogne

Mais les travaux ne datent pas d’hier. Le bourgmestre de Bastogne Benoît Lutgen revient sur l’origine de ces travaux. "Depuis sa création (l’inauguration a eu lieu en 1950), le monument du Mardasson et le premier cercle qui l’entoure appartenaient au Gouvernement belge, lance-t-il. Il y a trois ans, une convention a été signée avec les États-Unis avec un bail emphytéotique de 99 ans pour que les Américains puissent le mettre en ordre. À présent, c’est l’ABMC (American Battle Monuments Commission), une association américaine installée à Paris qui gère 27 sites importants dans la mémoire des deux guerres, qui s’occupe de donner un coup de neuf à l’édifice. Des millions ont déjà été investis. Et j’ai rencontré les experts de l’ABMC il y a peu. Ils vont lancer une analyse des nouveaux travaux à réaliser. Et cela va prendre un certain temps. Il ne faut prendre aucun risque."

Des panneaux vont être installés dans les prochains jours pour annoncer qu’il n’est plus possible de monter sur le monument. "On pourra toujours le voir, poursuit le mayeur bastognard. Les travaux se poursuivront avec des artisans locaux. On étudie aussi la possibilité d’ouvrir au moins une partie du bas, notamment pour les festivités du 80e anniversaire de la Bataille des Ardennes (en décembre 2024)."

Un bâtiment explicatif sur l’histoire du Mardasson

Si les États-Unis sont donc actuellement propriétaires du cœur du Mardasson, la Commune de Bastogne a conservé le Bastogne War Museum, les parkings et tous les terrains. "Un bâtiment devrait voir le jour sur notre terrain pour expliquer l’histoire du Mardasson et ses évolutions", annonce encore le bourgmestre bastognard. Une convention sera donc signée entre les deux parties pour la mise en place de ce bâtiment.

Le site du Mardasson devra donc faire preuve de patience avant de proposer son plus beau visage à des visiteurs qui auront à cœur de poursuivre le devoir de mémoire mené depuis près de 80 ans.