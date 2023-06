Bonne nouvelle pour Paliseul: cela commence à bouger pour Devilca

Notons aussi que la Région s’est engagée à la dépollution du site. Une bonne nouvelle donc pour Paliseul. "C’est bien la preuve qu’il fallait se préoccuper de ce problème, dit Yvon Moline qui constate que la somme prévue est bien plus importante que ce qui était annoncé. Certains ont râlé car nous avions pris l’initiative de nous occuper de cette problématique alors que nous n’étions pas propriétaires du site, mais il était nécessaire de le faire."

Philippe Léonard a répondu "que le groupe n’avait jamais occulté la nécessité de dépolluer. Mais nous avons toujours attiré l’attention sur le fait qu’il fallait faire preuve de prudence. Il ne fallait pas se retrouver propriétaire sans savoir l’étendue de la pollution et le coût éventuel de la dépollution. C’est une très bonne chose que cela ne soit pas dans le giron communal. Nous avons progressé de manière prudente et le montant alloué par la Région ne fait que conforter l’attitude que tout le conseil a eue. Le conseil a bien travaillé sur ce projet."

Une zone d’observation à Carlsbourg, un verger à Paliseul

Un peu plus tard, le conseil a voté une convention visant la mise à disposition d’un terrain en vue de la réalisation d’un projet "BiodiverCité" à Carlsbourg. "Afin de créer une zone d’observation pour découvrir la faune et la flore, précise Jean-Pol Hannard. Cela intéresse beaucoup de monde. Nous avons travaillé en collaboration avec le Parc Naturel. D’autres fiches sont aussi dans les cartons comme la création d’un verger et la réalisation de divers aménagements à l’ancien terrain de football de Paliseul."

"Ce sont de beaux projets, mais il faut aussi entretenir ce qui existe déjà, dit Anne Carrozza. L’arboretum, par exemple, est dans un état lamentable."

Jean-Pol Hannard a répondu "que nous avons pris un peu de retard. Mais du travail a quand même été fait."

Au final, l’unanimité a cependant été de mise sur ce point.