Le professeur de géographie du Collège d'Alzon, de Bure, a été licencié

Les élèves du secondaire terminent leur parcours scolaire bien incapables de maîtriser ces enjeux citoyens de demain. Comment cela est-il encore possible ? Le cri des scientifiques est pourtant unanime. Tous les signaux sont au rouge !" dit-il en substance.

Le pouvoir organisateur du Collège d’Alzon a entendu l’enseignant lundi soir comme le prévoit la procédure de non-reconduction de son contrat de temporaire engagée il y a quelque temps et dont nous vous parlions dans une précédente édition.

"Nous avons scrupuleusement respecté le règlement en la matière, précise Gilbert Kaye, président du pouvoir organisateur. M. Stockmans était accompagné d’un permanent syndical de la CSC. Nous avons examiné ensemble les reproches formulés et nous avons écouté longuement l’enseignant. Nous n’avons pas été convaincus par ses arguments de défense. Nous avons pris la décision de le licencier. Il en a reçu signification mercredi matin."

"Pas seulement à cause du programme"

Quant aux explications et ressenti du professeur qui affirme qu’il a remédié aux manquements du programme qui n’est pas adapté à l’urgence des enjeux climatiques et environnementaux, le président du PO ne peut les entendre.

"Je peux parler plus librement de ce que le rapport d’inspection contient maintenant qu’il l’a lui-même rendu publique, poursuit-il. L’avis de la fédération Wallonie-Bruxelles est très négatif et c’est sur celui-ci que nous nous basons pour décider du licenciement. Dès son engagement comme temporaire, M. Stockmans a été averti que l’école s’appuyait sur un avis externe, celui de la Fédération, avant une éventuelle nomination. Cela lui a été rappelé en fin de première année, car nous constations déjà des lacunes. Il était invité à les corriger.

Et fin de cette deuxième année, Il y a eu ce rapport fouillé et détaillé résultant de trois jours de présence de l’inspection dans la classe. Le rapport a été catastrophique et conclut à de nettes insuffisances en ce qui concerne les documents préparatoires au cours, les démarches pédagogiques, l’évaluation des élèves qui n’est pas conforme et le non-respect du programme.

Il n’y a donc pas que ce dernier point qui, en réalité, n’est pas une lacune, mais une volonté de s’opposer à un programme que le professeur estime trop naïf.

Le programme au contraire est conçu pour que l’élève acquière un esprit critique par rapport à ces enjeux. Le rapport va même jusqu’à conseiller au professeur de changer de métier."