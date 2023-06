Inciter les élèves luxembourgeois à devenir médecin en zone rurale

Ce dernier est convaincu que des cours préparatoires, pris en charge par l’enseignement de promotion sociale, des cours préparatoires décentralisés organisés par les universités, ou encore des partenariats avec les écoles secondaires permettraient de sensibiliser et soutenir leurs élèves de 5e et 6e années du secondaire via notamment la création d’une option "santé", prenant l’exemple d’une telle initiative mené en France.

Des outils existent déjà

On ne peut pas dire que ces pistes ont reçu un accueil très enthousiaste de la ministre en charge de l’Enseignement supérieur et de la promotion sociale. Celle-ci rappelle que les universités organisent des cours préparatoires en médecine et dentisterie, à leurs frais. "Des modules organisés en distanciel sont possibles pour ouvrir encore plus la voie aux étudiants en milieux ruraux. A titre d’exemple, l’université de Liège organise des préparations à l’examen d’entrée en ligne. Il existe aussi des établissements du secondaire organisent des classes de 7e année préparatoire, et les futurs candidats peuvent s’adresser à leur école ou auprès des centres d’information sur les études."

Valérie Glatigny rappelle également les mesures prises par le gouvernement pour augmenter le nombre d’étudiants qui commencent leurs études avec la garantie d’obtenir un numéro Inami à la fin de leur cursus, ou encore la répartition plus importante de médecins vers la médecine générale.

"C’est un travail qui doit concerner l’ensemble des niveaux de pouvoirs, y compris les régions qui disposent de fonds pour encourager l’installation de jeunes généralistes. Les communes jouent aussi un rôle à ce niveau", conclut la ministre.

Des efforts appréciés par Jean-Philippe Florent mais qu’il juge insuffisants. "Force est de constater que la situation devient critique, avec notamment 21 ophtalmologues pour l’ensemble de la province. Je plaide vraiment pour que certaines écoles situées dans les zones en pénuries puissent bénéficier de cours directement organisés sur le territoire.

Simplement renvoyer vers les cours en ligne ne répond pas suffisamment à la pénurie."

Pas de demandes de la part des écoles

Si elle partage sa préoccupation, la ministre Caroline Désir, en charge quant à elle de l’Éducation, rappelle que plusieurs écoles organisent déjà des options préparatoires, des modules spécifiques conditionnant l’accès à certaines études ou encore des septièmes années. "Il n’existe pas de budget spécifique pour de tels programmes mais cela dépend du choix des Pouvoirs organisateurs.

Quand à la création d’une option "santé", "des travaux à mener dans le cadre du post tronc commun pourront nous éclairer à ce sujet. A ce stade, les Pouvoirs organisateurs n’ont pas exprimé de demande pour une telle option ou de cours préparatoires de médecine. Mais elles pourraient s’inviter dans le débat, les travaux viennent de commencer."

Caroline Désir rappelle à son tour qu’il existe déjà des établissements supérieurs et de promotion sociale organisent déjà des sessions de préparations au cursus de médecine. "Mais je ne suis pas habilitée à interférer dans les différentes conventions entre les Pouvoirs organisateurs de l’obligatoire et du supérieur.

Une sensibilisation à ces métiers pourrait être possible aux travers des activités orientantes prévues dans le cadre du tronc commun. L’application Monportail.be proposera dans sa nouvelle version des outils simples et intuitifs pour aider les élèves à se projeter dans ces métiers."