Fausses procurations de Neufchâteau: 3 des 4 condamnés sont en appel

Son avocat, Me Patrick Davreux, n’a pas voulu faire d'autre commentaire.

On se souviendra que quelques heures après avoir pris connaissance du jugement, le 22 mai, on pressentait que c’était vers cela qu’on s’acheminait, quand son avocat nous déclarait: "À partir du moment où elle était en aveux, nous nous attendions à une sanction. J’avais plaidé une peine de travail et elle écope de 6 mois de prison avec sursis ainsi que de 10 ans d’inéligibilité. Cela me paraît raisonnable sur le plan pénal. En revanche, on verra ce qu’on fera au civil puisqu’on lui réclame une amende de 14 000€."

La directrice du home en appel

Par contre, Anne Noël, la directrice du home Le Clos des Seigneurs ira bel et bien en appel de sa condamnation à une peine de travail de 50 heures et à une amende. Elle aussi, elle a pris sa décision ce mercredi. "Nous allons en appel parce que ma cliente n’avait pas été acquittée", a justifié son avocat Me Preumont.

Ceci s’ajoute à l’appel de MM. Fourny et Michiels, les deux autres condamnés dans cette affaire. Rappelons que le jour du prononcé de sa condamnation, le 22 mai, Dimitri Fourny décidait de faire appel immédiatement.

L’ancien député-bourgmestre de Neufchâteau, avait écopé de 12 mois avec sursis, d’une forte amende de 16 000 euros et d’une période d’inéligibilité de 10 ans.

"Je ne peux pas accepter cela. On est clairement dans la démesure et la contradiction. Autre chose de bizarre: si ceci est une affaire si exceptionnelle pourquoi n’avoir consacré qu’une seule audience à pareil dossier ?", nous avait-il déclaré.

Quant à l’ancien échevin chestrolais Daniel Michiels, dont l’avocat plaidait une suspension simple du prononcé, il avait écopé d’une peine de 3 mois de prison, d’une amende et de 5 ans d’inéligibilité.

Lui aussi a souhaité être rejugé par la cour d’appel en vue d’obtenir un acquittement total. Il avait fait appel le 6 juin dernier.

Aux amendes infligées par le tribunal, il faut ajouter 6 000€ à verser par chacun des condamnés à la Ville de Neufchâteau qui s’était constituée partie civile et avait obtenu gain de cause.

Rappelons aussi que tous les autres prévenus, à savoir 19 personnes, avaient tous été acquittés par le juge montois.

Quand devant la cour d’appel de Mons ?

Reste à savoir quand seront rejugées ces trois personnes qui devront reprendre le chemin de Mons non plus pour le tribunal de première instance du Hainaut, mais pour la section pénale de la cour d’appel. Avant les communales de 2024 ?