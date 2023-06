Vente du domaine de Viroinval: le PS Arlon introduit un recours en annulation

Le DNF s’est expliqué sur cette différence de prix, précisant notamment que le marché du bois est fluctuant. Le dossier est actuellement entre les mains de la ministre Tellier qui est invitée par le collège communal arlonais, à trancher dans ce dossier.

Le PS Arlon a décidé quant à lui d’aller plus loin puisqu’il annonce ce lundi déposer un recours en annulation auprès du ministre des Pouvoirs locaux, Christophe Collignon. "Ce recours vise à demander l’annulation de la vente du domaine de Viroinval, explique Charles Coibion, président de l’arrondissement du PS Arlon et secrétaire fédéral du PS Luxembourg. Nous voulons préserver l’intérêt de la commune et des citoyens arlonais. Et garantir une évaluation objective et équitable de cette ressource forestière précieuse. Nous ne pouvons accepter de faire perdre aux Arlonais un montant de plus de 4 millions d’euros."

Jusqu’à 10 millions d’euros

Pas question de brader le bien, certes, mais le PS pousse encore plus loin ses exigences, affirmant que la contre-expertise privée vise la fourchette basse de l’estimation. "Selon les estimations réalisées à notre demande par des personnes qui connaissent très bien le domaine, le prix du bien s’approche même plutôt des 10 millions d’euros", ajoute Jean-Marie Triffaux, chef de groupe Pour vouS au conseil communal, sans citer nommément ses sources. "Ce sont des agents du DNF qui ne peuvent pas s’exprimer publiquement et surtout pas contre leur hiérarchie, des exploitants forestiers et même des chasseurs", précise cependant ce dernier.

Les socialistes refusent de voir ce bien être bradé par le collège arlonais. "Si la vente devait tout de même avoir lieu, nous n’accepterions pas de descendre en deçà de l’estimation réalisée par l’expert indépendant, soit 8,6 millions. Pas question d’un compromis à la belge en coupant la poire en deux", insiste Charles Coibion.

Une vente précipitée

Un autre argument qui reste également en travers de la gorge du PS, c’est la précipitation du collège pour la vente de ce bien. Une vente votée par la majorité au conseil communal du 15 décembre, alors que la minorité Pour vouS réclamait un report du point et, déjà, une contre-expertise du bien. "L’origine de ce désastre est un manque de considération et une opacité du collège communal. Pourquoi une telle précipitation de vendre ce domaine, à un an de l’année électorale ? Il y a un manque de responsabilité financière au détriment des intérêts des citoyens d’Arlon. Nous en appelons, enfin, à réformer ce processus de vente dans lequel l’acquéreur est aussi l’estimateur", conclut le président du PS arlonais qui attend la réaction des ministres Collignon, et Tellier.