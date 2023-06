Le dossier remonte déjà à quelques mois. On se souviendra que le comité des fêtes de Bougnimont avait introduit une demande auprès du collège communal pour l’aménagement d’un espace multisport et de convivialité pour les jeunes, au centre du village. Ledit collège avait saisi l’opportunité de répondre à l’appel à projets Cœur de village lancé par la Région wallonne dans le cadre du plan de relance pour la Wallonie. Et bingo, au mois de décembre dernier, comme ce fut le cas pour 77 autres Communes, Libramont a été retenu et a bénéficié d’un subside de 500 000€ du ministre Collignon. Pour quoi faire ?

Tout d’abord, sécuriser les lieux. Le carrefour au centre du village est dangereux et, d’un point de vue esthétique, la vaste place en gravier où on se gare un peu à la bonne franquette, n’est pas du plus bel effet.

On va donc réduire les voiries pour forcer les usagers à lever le pied et permettre aux piétons d’être plus en sécurité. L’espace vert va être transformé en lieu de convivialité et accueillera tant les gens qui ont simplement envie de se poser et d’être tranquilles que des sportifs.

À mi-parcours de deux voies lentes majeures

On envisage aussi de remettre en valeur le patrimoine bâti, y compris l’église, la salle de village et l’ancien bac à eau. L’arrêt de bus sera protégé et rendu accessible aux personnes à mobilité réduite.

" Les différents espaces peuvent être utilisés ensemble ou séparément et chaque zone est visible depuis les différents angles de la place ; cette configuration permet de compléter l’offre de la salle de village tout en permettant une utilisation autonome de l’espace public", explique la bourgmestre Laurence Crucifix.

Par ailleurs, les édiles font remarquer que Bougnimont est situé juste à mi-parcours de la voie lente qui le centre-ville de Libramont à Sainte-Ode et du RAVeL qui joint la gare de Libramont à l’ancienne gare de Bastogne.

C’est la raison pour laquelle on a logiquement prévu d’installer une borne interactive à proximité de l’arrêt de bus, une signalétique renforcée et même des racks à vélos.