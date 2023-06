Lueurs d'Apocalypse, un manuscrit de 1320 à voir à l'église de Florenville

L'Apocalypse selon Saint-Jean, dernier livre du Nouveau Testament, décrit la fin des temps, lorsque Dieu jugera les hommes.

Cette intervention de Dieu ébranle la nature et est dépeinte avec de nombreux symboles et chiffres et où tout est fait dans un langage volontairement figuratif afin d'éveiller l'attention du lecteur. Toute cette symbolique n'a cessé d'interpeller au fil des siècles.

Pour preuve, le Séminaire de Namur détient un manuscrit de ce texte qui fut composé vers 1320.

Vu sa rareté, son esthétique, sa grande qualité d’exécution et son lien avec l'histoire et l'histoire de l'art, ce manuscrit de Namur a été classé comme trésor de la Communauté française en 2013.

85 enluminures, un chef-d’œuvre

Le Séminaire de Namur a décidé de permettre au grand public de découvrir ce manuscrit exceptionnel. Pour ce faire, une partie des 85 enluminures, les plus évocatrices, qui agrémentent le texte biblique ont été photographiées, agrandies et accrochées aux cimaises d'une exposition itinérante qui fait halte en l'église Notre-Dame de l'Assomption de Florenville du 23 juin au 17 septembre.

Pour appréhender, ou compléter la visite de cette exposition, existe le livre Lueurs et tremblements du chanoine Joël Rochette, qui présentera l'exposition lors du vernissage prévu ce vendredi 23 juin à 19 heures.

L'exposition sera accessible tous les jours de 14 à 18 heures du 23 juin au 17 septembre.

Le livre Lueurs et tremblements est disponible à la Maison du tourisme de Florenville.