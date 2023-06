Les visites au musée archéologique d'Arlon seront plus ludiques

Dorénavant, les enfants qui participeront aux visites du Musée archéologique d’Arlon seront encore plus plongés dans le réalisme et l’atmosphère de l’époque gallo-romaine. Dès leur arrivée, ils seront invités à se changer et à porter un costume d’époque qu’ils garderont tout au long de leur visite et des jeux didactiques qui leur seront proposés.