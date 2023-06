L'ancien presbytère de Post (Attert) hébergera des religieuses

Le député bourgmestre Josy Arens a souhaité que ce presbytère puisse à nouveau accueillir un prêtre, mais les curés qui desservent les paroisses de la vallée sont déjà bien hébergés dans d’autres villages.

Josy Arens précise: "J’ai fait écho de mes souhaits et ai contacté le doyen Pascal Roger qui aime le travail en équipe et qui préside l’unité pastorale Notre-Dame d’Arlon, et je lui ai donc fait savoir que j’étais intéressé par l’accueil d’une communauté de religieuses au presbytère de Post."

Le bourgmestre attertois a très rapidement reçu une réponse favorable. Le doyen demande cependant un document officiel certifiant que ce presbytère sera bien mis à la disposition d’une communauté religieuse.

Des travaux à hauteur de quelque 300 000 €

Comme le précise l’échevin des Travaux Jean-Marie Meyer: "De très importants travaux sont d’ores et déjà décidés et programmés pour ce bâtiment qui connaît de surcroît un problème de stabilité. Ces travaux consistent aussi en la rénovation complète des façades, le remplacement des menuiseries extérieures et intérieures, les mises en conformité de l’électricité et du chauffage, de nouveaux revêtements de sol. Donc d’importants travaux pour un montant 296 846 € TVA comprise. Ces travaux de rénovation nécessiteront à peu près 10 mois de chantier."

C’est à l’unanimité que la semaine dernière, les conseillers communaux ont pris à l’unanimité la décision de mise à disposition de ce bâtiment une fois rénové à une petite communauté de religieuses. Et le mayeur Arens de conclure: "Nous voyons beaucoup d’intérêt dans cette arrivée de religieuses, notamment pour que celles-ci puissent remplir leur travail de catéchèse, mais aussi quand cela est nécessaire des missions populaires: des œuvres de charité envers les plus nécessiteux: les handicapés, les malades ou les personnes âgées de notre commune."