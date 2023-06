Vielsalm: full success pour le week-end à la sauce américaine

"À 14 heures, il n’y avait plus une place pour exposer un véhicule"

Même succès sur le plan des "engins" exposés, autant à moto, qu’en voitures, qu’en air cooled. "Nous avons accueilli certains véhicules d’exception. La qualité était là" note notre interlocuteur. Pour les nombreux visiteurs qui avaient rejoint la cité salmienne, pas facile de savoir où donner des yeux. Ainsi, le parc communal était rempli de voitures "A 14 heures, il n’y avait plus une place pour exposer un véhicule" ajoute encore Jean-Francois Fudvoye. Idem dans les rues adjacentes où voitures et motos s’étaient statiquement posées.

Terrasses pleines, les restos et snacks complets et où l’on faisait la file

Si les belles mécaniques avaient la cote, le programme de la journée ne se résumait pas à une grande exposition de véhicules. Bien au contraire. Animations diverses, concerts de qualité, boutiques thématiques, tout était mis en place pour se plonger dans l’univers des États-Unis. L’entrée étant gratuite, difficile d’estimer le nombre de personnes qui avait opté pour un déplacement à Vielsalm ce dimanche. Mais, sans trop s’avancer, on peut noter que plusieurs milliers de personnes avaient fait ce choix. De quoi récompenser les organisateurs pour leur travail et de quoi également doper le secteur économique local, notamment celui de l’horeca. On en comptait en effet plus les terrasses pleines, les restos complets et autres snacks où l’on faisait la file. Auréolé d’un tel succès, le troisième en autant d’éditions, le "Black Mamba HDC Ardenne" remettra le couvert l’année prochaine. La date est d’ores et déjà connue et pointée dans le calendrier de nombreuses personnes: ce sera le week-end des 15 et 16 juin.