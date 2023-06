Le bagarreur de Muno terrorise la région de Florenville; il risque 53 mois de prison

Avant de procéder à son interrogatoire, le juge Philippe Nazé a rechaussé ses lunettes et a copieusement enguirlandé le prévenu qui s’installait devant lui: "Sachez qu’il est hors de question que, sous couvert de votre alcoolisme chronique, vous continuiez à emmerder la population comme vous le faites depuis des années." (sic). L’homme de Muno (Florenville) qui a un solide passé judiciaire, n’a pas bronché. Le regard haineux fixé dans la direction de ses contradicteurs, que ce soit le juge, la représentante du ministère public ou Me Loïc Richard, l’avocat des parties civiles. Il doit répondre de quatre faits, chaque fois des rixes qu’il a provoquées dans les cafés du centre de Florenville ou dans les fêtes des villages avoisinants. "Alors qu’un précédent jugement lui interdisait d’approcher d’un de mes clients, il est rentré dans l’établissement que celui-ci gère sur la place principale de Florenville, l’emblématique QG, pour lui chercher noise, explique Me Richard. Il en est ressorti pour aller chercher une clé à molette dans sa voiture. Il a tabassé mon client avec son outil, lui cassant le tibia. Puis il est ressorti et a démoli sa voiture. Une autre fois, il a jeté une autre personne à terre, a continué à le frapper à grands coups de pieds sur la tête, en réussissant en plus à lui casser la main. La victime qui est chauffeur routier a eu six mois d’incapacité de travail. Ce type est un véritable trublion qui fait peur à tout le monde dans la région. Mes clients ne veulent plus croiser sa route."