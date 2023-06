Le bourgmestre Marc Caprasse est satisfait de la coordination entre les différents corps de métier. "La réception provisoire, pour le bâtiment, est prévue la semaine prochaine, précise-t-il. En ce qui concerne les abords, ce sera début juillet. L’inauguration aura lieu dans le courant du mois de septembre."

Ce dossier inscrit dans le cadre du Programme Communal de Développement Rural a été, comme le rappelle le bourgmestre, semé d’embûches, depuis 2017, date de l’acquisition du bâtiment pour un montant de 450 000 subsidié à hauteur de 367 000 €. "L’annonce du gel des subsides nous avait interpellés. En effet, il n’est pas normal de changer les règles du jeu en cours de route. Finalement, la ministre Tellier a accepté de subsidier les projets lancés sous l’ancien régime dans les conditions fixées à l’époque, à savoir à hauteur de 80%."

La hausse des prix de l’énergie, de la main-d’œuvre et des matériaux a également impacté ce projet de rénovation. "À présent, l’estimation du coût de l’ensemble des travaux s’élève à 2,8 millions€ poursuit-il. Nous recevrons au moins 1,5 million de subsides. Les avenants pourraient aussi être subsidiés. À l’heure actuelle, la part communale n’a pas encore été précisée."

Reste que cette réaffectation constitue un plus pour Houffalize. "Au rez-de-chaussée, nous disposerons d’un espace polyvalent de 220 places assises. Actuellement, nous n’avons plus de salle des fêtes. En effet, le nouveau revêtement du centre sportif ne permet plus d’y organiser des festivités. Elles pourront l’être à la Justice de paix. L’accès sera gratuit pour les associations, payants pour les mariages, anniversaires et autres fêtes de famille."

Le premier étage sera investi par les Z’Ateliers, à l’étroit dans un local de 35 m2 dans l’annexe d’Houtopia, et le Théâtre du Sursaut. Le déménagement des Z’Ateliers est prévu fait août. Une vingtaine d’acteurs culturels seront également accueillis dans cet espace. Aux étages, quatre logements Tremplin, destinés aux jeunes Houffalois, et un appartement pour PMR seront mis en location. Un comité d’attribution de ces logements a été constitué. Un appel sera bientôt lancé.

En ce qui concerne les parkings, cinq places ont été aménagées, près de la rue du Bois des Moines, pour les locataires des appartements. La commune projette d’aménager 10-12 places supplémentaires ainsi qu’un espace vert avec barbecue. Le nom de cette nouvelle maison de village ? "Justice de paix", tout simplement.