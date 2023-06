Deux nouveaux vicaires ordonnés: l'un ira à Bertrix et l'autre à La Roche-en-Ardenne

Antoine-Marie Ngo Thai Hiep sera vicaire dans le doyenné de Bertrix. "Un lieu qu’il connaît bien pour y être allé en stage. Lieu où il est apprécié, ce sont deux cars de paroissiens qui, dimanche, avaient fait le déplacement pour venir soutenir Antoine-Marie" commente-t-on du côté de l’évêché de Namur-Luxembourg. Notons que ce prêtre n’est autre que le frère d’Antoine Nguyen Thai, ordonné il y a 7 ans et vicaire dans l’Unité pastorale "Entre Ardenne et Gaume." L’abbé Justin Bailly, pour sa part, prendra la direction de La Roche-en-Ardenne et de l’Unité pastorale "Cœur de l’Ardenne" où il endossera la charge de vicaire. Cette Unité pastorale connaîtra par ailleurs une autre mutation avec le départ de l’abbé Raphaël Kwasi pour la région namuroise. Ces entrées en fonction et ce départ seront effectifs en septembre prochain.