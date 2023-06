Cobot, le robot mis au point par des étudiants d'Arlon, aide les ouvriers de L'Oréal à Libramont

Cela fait maintenant une quinzaine d'années qu'Hénallux collabore avec des entreprises pour mettre ses étudiants dans des conditions réelles de travail.

Ici, L'Oréal avait lancé le défi suivant: réintégrer un cobot existant, ce robot industriel collaboratif, dans une ligne de production.

"Pour cela, nous avons reçu un cahier des charges très détaillé de la part de l'entreprise libramontoise, souligne Aurélien Scailteur, coordinateur de la section électromécanique à l'Hénallux Arlon. Les étudiants ont ensuite eu l'occasion de visiter l'usine afin d'en apprendre davantage sur la mission à effectuer et les conditions dans lesquelles le fameux robot allait devoir travailler. Ils ont ensuite été répartis en plusieurs groupes et chacun a pu proposer une solution différente en lien avec le cahier des charges. L'Oréal et l'école ont par la suite sélectionné le projet idéal répondant au mieux aux exigences de l'entreprise".

Quatre groupes de travail

En février dernier, l'ensemble des étudiants s’est donc retrouvé pour concrétiser l’idée. Un travail minutieux qui a été réparti en plusieurs catégories.

Alors que certains s'occupaient de la partie électrique, d'autres se sont attelés à la mécanique ou encore à l'automatisation.

"Un groupe était également chargé de la gestion administrative poursuit le responsable. Il s'agissait de gérer les commandes, de réaliser les démarches pour le marquage CE ou encore de prendre les contacts avec les groupes de certification agréés".

Au final, les étudiants ont donc mis en place un cobot dont la fonction est la mise en palettes des produits en fin de chaîne de production.

Ce robot industriel modulable a la particularité de pouvoir parfaitement collaborer et cohabiter en toute sécurité avec l'homme. Après avoir reçu l'aval des ingénieurs de chez L'Oréal, la machine a été installée sur le site de l'usine avant d'être inaugurée vendredi dernier.

Les ingénieurs soulignent la qualité du travail

Un tel projet, c'est clairement du win-win entre l'école et l'entreprise de Libramont.

"Un des objectifs est indéniablement de mettre nos étudiants dans une formation qui allie la théorie et la pratique poursuit le responsable Hénallux. La motivation est présente et les compétences sont ainsi développées. Notre volonté est également de mettre un coup de projecteur dans les entreprises et ainsi mettre en avant les métiers techniques".

Pour L'Oréal, ce type d'activité est l'occasion de montrer aux jeunes l'entreprise de l'intérieur et attirer ainsi les futurs talents. "Sans le cobot, nous avoisinons un montant de 20 000€ pour ce projet précise Aurélien Scailteur. Une somme importante à la hauteur du résultat final puisque les ingénieurs L'Oréal ont reconnu la qualité du travail qui est proche de celle d'un professionnel. Un produit fini de qualité grâce à la bonne collaboration entre tous les étudiants". L'an prochain, l'école collaborera avec CML Industries de Libramont, spécialisée dans la construction mécanique sur-mesure. Un cahier des charges du projet est déjà en cours.