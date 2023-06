Une réunion avec les médecins généralistes pour le pôle Santé de Bertogne et Bastogne : "C'est juste le début"

C’est Jacques Aubry, le chef de file de la minorité, qui a abordé le sujet sans vraiment le savoir, en questionnant la majorité, jeudi soir en conseil communal, sur la nature précise d’une réunion qui s’est tenue avec des médecins "dont nous avons entendu parler, sans en connaître l’objectif. Qui en est à l’initiative ?"

Une zone de flou directement éclaircie. "C’est dans le cadre du pôle Santé annoncé voilà quelque temps par notre Commune et celle de Bastogne, qui a pour but, à terme, de rassembler les acteurs de soin de santé de première et deuxième ligne pour les mettre en lien avec les hôpitaux, a précisé la première échevine Gretel Dequae-Schrijvers. Cette réunion n’a rassemblé que des médecins généralistes, pas seulement de nos communes, mais de l’arrondissement. Ainsi que les autorités communales. Il n’est pas question pour le moment de construire un centre ou autre, mais de sonder pour savoir s’ils sont intéressés de mettre en place une structure de collaboration, sous forme d’ASBL ou autre, entre les acteurs de la santé. C’est juste le début. Les médecins spécialistes seront impliqués par la suite."

Quid du hall relais ?

Autre sujet important abordé par les élus au moment d’approuver le cahier des charges pour la confection des repas scolaires : le hall relais agricole. Car une fois en activité, il devrait pouvoir confectionner des repas de qualité, chose que les Communes, dont Bertogne, ont parfois du mal à trouver. Jacques Aubry a demandé où en était ce projet, annoncé depuis plusieurs années . "Le C.A. s’est rendu au bureau de la Région wallonne pour confirmer la demande de subside de 500 000€ et transmettre le dossier, a répondu l’échevin Éric Demeuse. Une fois que le subside sera accordé, nous avons déjà des offres de prix donc nous pourrons attribuer les marchés."

La minorité a interrogé sur l’augmentation des prix par rapport au budget prévu avant le Covid. "On parle ici d’une augmentation de 40% et c’est dans la moyenne de toutes les constructions. Quoi qu’il en soit, le projet reste bien d’actualité, les collèges l’ont réaffirmé voilà peu", a complété Éric Demeuse.

Enfin, les élus ont voté le prix pour l’utilisation de la borne de recharge installée par la Commune sur la place du Commerce à Bertogne. Le prix pour les utilisateurs sera de 0,72€/ Kw. La gestion et l’entretien sont assurés par la société Equans. Cette borne de recharge rapide, de 60 Kw, permet la recharge de deux voitures. Quant à la borne pour vélo, son utilisation sera gratuite.

Pour rappel, sept autres bornes de recharges devraient apparaître sur le territoire communal via un projet de la Région wallonne géré par Idélux dans notre province. Ces bornes seront moins puissantes et n’auront pas forcément le même prix d’utilisation.