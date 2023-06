Tennis: Garisart – Neufchâteau pour une place en finale de Régionale 1

Neufchâteau favori

La demi-finale de ce dimanche verra une équipe de la province se qualifier pour la finale. Garisart évoluera encore à domicile cette fois contre Neufchâteau, lequel s’est imposé contre Marche. Au complexe sportif des Tanneries, l’équipe nordiste de Maxime Barjasse, pourtant renforcée par Arthur Huart et François Hubin, deux joueurs de Nationale, n’a rien pu faire. Un solide Eliott Sold a disposé nettement d’Arthur Huart, avant que Maxim Crombez et son revers slicé chirurgical ne prennent la mesure de Maxime Claes. "Pour le moment, je n’ai pas confiance dans mon revers lifté, commente Maxim. Heureusement, je peux me servir de mon slice et me montrer patient." La victoire de l’ancien joueur de Géronsart, Adrien Guyot, a mis l’équipe visitée sur du velours avant les doubles, qu’elle n’a pas manqué de remporter. Ce 5-1 conforte Neufchâteau dans son rôle de favori pour le déplacement à Garisart, à moins que les frères Meulemans ne retrouvent de meilleures couleurs.