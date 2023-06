Polar - «Le silence», Denis Lehane, Gallmeister «Boston, 1974. Une ville, comme beaucoup à cette époque aux USA, où chaque communauté vit dans son quartier. Un soir, dans un quartier populaire blanc, un jeune noir de 20 ans est retrouvé mort sur les rails du métro. La même nuit, Jules, jeune blanche de 17 ans, ne rentre pas chez elle et disparaît. Coïncidence ou les deux événements sont-ils liés?»

Bande dessinée - «Brume t.1 – Le réveil du dragon», C. Hinder – J. Pelissier, Glénat «La première aventure de Brume, son ami Hugo et Hubert ne vous laissera aucun moment de répit. Le tout sublimé par un doux dessin!»

Roman - «Des lendemains qui chantent», Alexia Stresi, Flammarion «Qu’un orphelin devienne un grand ténor, cela ressemble à un conte de fée. De courte durée. Mais, grâce à des rencontres, il retrouvera le goût de chanter. À lire en écoutant Verdi!»

Le Point-Virgule (Arlon)

Polar - «L’énigme de la Stuga», Camilla Greibe, Calmann Levy «Bonnie est retrouvée assassinée dans la Stuga des époux Andersen. Qui est le meurtrier de la jeune fille? Alors qu’au départ cela ne fait aucun doute, le mystère s’épaissit au fil de l’enquête. Huit ans plus tard, la mère de famille est mise en détention provisoire. Un thriller psychologique.»

Polar - «Sur la dalle», Fred Vargas, Flammarion «Les meurtres se succèdent à Louviac. Adamberg, policier parisien, est dépêché sur les lieux pour mener l’enquête. Le mystère s’épaissit. Et si ces meurtres avaient un dénominateur commun?»

+ À LIRE| Les coups de cœur de nos libraires pour cet automne

Roman - «Les femmes du bout du monde», Mélissa Da Costa, Albin Michel «Un camping au bout du monde, le meilleur endroit pour se reconstruire. Une histoire de femmes en quête de reconstruction. Un roman vecteur d’évasion.»

La Dédicace (Virton)

Roman - «Le destin d’Anjali», Hema Macheria, Mercure de France «Ce roman raconte le destin des petites filles indiennes que l’on marie de force avant l’âge de 10 ans à des hommes âgés. À leur mort, elles sont condamnées à être brûlées sur le bûcher avec eux pour qu’elles ne se remarient pas. Anjali, elle, arrive à se sauver.»

Poche - «Plus on est de fous, plus on s’aime», Jacky Durand, Folio Gallimard «Récit plein d’humanité et de générosité dans une tribu lézardée par les cicatrices d’un lourd passé mais qui n’a pas renoncé au bonheur. Ce roman à la fois léger et profond mérite largement sa place dans les valises de vos vacances.»

+ À LIRE | Les livres coups de cœur pour les fêtes de fin d'année et bien débuter 2023

Bande dessinée - «Le passager du Polarlys», Simenon adapté par Jean-Louis Bocquet, Dargaud «Un huis clos saisissant à bord d’un cargo en plein cœur des fjords norvégiens. Très beau roman graphique qui donne envie de relire un des nombreux romans policiers de Simenon.»

Le canard paon : du tiers et du quart (Arlon)

Jeunesse - «Pescadu» Lisa Bonardi, L’école des loisirs «Pescadu aimerait faire des trucs de pas-poisson. Il part donc à l’aventure. À son programme de pas poisson : marche, sieste, et conversation avec plein de gens intéressants… Un album illustré à mourir de rire pour les 4 ans et plus.»

Guide pour ados - «So cool, la grimpe», Romain Desgranges et Flore Beaudelin, Paulsen jeunesse «Romain Desgranges, ancien champion d’escalade devenu entraîneur, partage aux 9-12 ans sa philosophie de la grimpe et montre le chemin pour progresser. «Grimper, ce n’est pas aller en haut, c’est ce que tu fais pour y arriver.»»

Roman - «Le réseau Jane», Heather Marshall, Charleston «Si vous ou une de vos amies tombe enceinte alors qu’elle ne le souhaite pas, vous devez appeler un médecin et demander Jane.» Le sujet traite du droit à l’avortement. Un roman qui relate les destinées de femmes en quête de liberté. Coup de cœur!»

Le temps de lire (Libramont)

Poche - «Blackwater», Mickael Mc Dowell, Ed. Monsieur Toussaint Louverture «Cette saga «phénomène» de 6 tomes vous fera vivre des moments intenses. Autour de la crue de la rivière Blackwater, amours, haine, frissons et rebondissements sont au rendez-vous. Les couvertures sont de plus splendides.»

Roman - «Même le bruit de la nuit a changé», Violette d’Urso, Flammarion «Un 1erroman profond et lumineux. Fille d’Inès de la Fressange, Violette perd son papa à 6 ans. Ado, elle décide de partir en Italie, son pays d’origine, afin de savoir qui il était vraiment. Un livre fort sur le manque et la construction de soi »

Roman - «Des chevaux et du vent», Akiko Kawasaki, Ed. Picquier «Roman puissant où le lien entre le cheval et l’homme plonge dans une histoire de transmission sur six générations. Certaines scènes sont à couper le souffle! Laissez-vous emporter par la beauté et la poésie de l’écriture japonaise.»

Le Litherer (La Roche-en-Ardenne)

Poche - «Là où brillent les étoiles», Nadia Hashimi, Éd. Hauteville «Le récit de Sitara plonge dans l’histoire afghane et exprime la douleur des exilés qui ont dû fuir leur pays. Ils se refont une vie, mais hantés par le passé, ils y retournent plus tard en découvrant qu’ils y sont devenus des étrangers.»

Thriller - «Insomnia», Sarah Pinborouh, JC Lattès «Auteure à suivre, elle manie parfaitement les ficelles du suspense, offrant une histoire dans laquelle se mélange insomnie et folie. Un roman effrayant, psychologique, avec des zestes de paranormal et un final angoissant à souhait.»

Bande dessinée - «Angel Wings t.8 – Anything Goes», Hugault et Yann, Éd. Paquet «1954 , un fragile armistice en Corée est signé depuis peu et Marilyn Monroe fait une tournée au «Pays du matin calme» pour remonter le moral des troupes. Cette série met en scène les dessous de l’histoire des Pinup aux USA en ce début de guerre froide.»

L'Oxygène (Neufchâteau)

Histoire - «La police secrète de la Wehrmacht en Belgique», Louis Fortemps et Vincent Gabriel, Weyrich «Aspect peu étudié de la Seconde Guerre mondiale en Belgique, Le Geheime Feldpolizei (GFP), la police secrète de la Wehrmacht, fait ici l’objet d’une étude fouillée».

Roman graphique - «Résidence autonomie», Salch, Dargaud «Marc débarque au service de nuit d’une résidence autonome, étape avant le «home». Le protagoniste nous plonge avec bienveillance dans l’intimité de ses résidents souvent délaissés par notre société. Humour, tendresse et sensibilisation,…»

Roman - « Reste », Adeline Dieudonné, L’Iconoclaste «Avec «Reste, Adeline Dieudonné signe un road movie étrange et fascinant. Un amour magnifiquement écrit avec une très belle description des sentiments. Soutenons cette autrice belge. À découvrir absolument!»

Livre's (Marche-en-Famenne)

Poche - «Désenchantées», Marie Vareille, Le livre de poche «Ce roman est une enquête addictive, une histoire d’amitié, une histoire d’adolescents… mais pas que! Un roman que, on vous le promet, vous ne pourrez lâcher avant la fin! Vous ne l’avez pas encore lu? On vous envie!»

Jeunesse - «Pivoine la petite Elfe», D. Danblon, J. Straboszevski, Alice Éditions «Être malhabile pour une elfe : pas si facile! Mais ce qui ressemble à un désavantage pourrait au final se révéler bien utile! Belle histoire positive avec un vocabulaire recherché et de magnifiques illustrations! Pour les enfants dès 6 ans.»

Manga historique - «Du mouvement de la terre», Uoto, Ki-oon «Europe, fin du Moyen Âge : on suit le jeune Rafal qui se prépare aux études de théologie. Ce manga construit comme une quête de vérité, met en avant le combat de générations d’hommes et de femmes qui ont sacrifié leur vie pour la science, en dépit du dogme religieux.»

Le Rat des champs (Vielsalm)

Jeunesse - «Le rap des rats», Michel Besnier et Henri Galeron, éd. Motus « «Vous avez peur de nous», «Des rats kakis», «Les rats des ports», et autres poèmes qui rendent hommage à cet animal peu populaire. Textes pleins d’humour de Michel Besnier, finement illustrés en noir et blanc par Henri Galeron.»

Photos - «Arduinna», Philippe Moës, Forêt-Nature «Les photos pleines de poésie de Philippe Moës pour magnifier l’Ardenne, au fil d’une balade tout en douceur par monts et par vaux.»

+ À LIRE | Quels livres en ce début de printemps? Voici les coups de cœur de nos libraires

Récit -«Le roitelet», J.-F. Beauchemin, Québec Amérique «La relation intense de l’auteur avec son frère schizophrène, «homme à la tête pleine d’ombres et de secrets». Un récit sensible et attentif à ces riens qui font une existence.»

Julien Bil (journaliste de L'Avenir Luxembourg)

Poche - «La poursuite de l’idéal», Patrice Jean, Folio Gaillimard «À 20 ans, Cyrille se rêve poète et n’aura de cesse de poursuivre cet idéal. Ambition difficile dans un monde qui valorise les succès rapides et refuse toute contemplation. Désabusé, notre héros se laisse ballotter entre petits boulots et pistons à ne pas louper, entre petites et grandes compromissions. Un roman épique qui analyse habilement les maux de notre époque!»

Roman Graphique - «Le syndrome de l’iceberg», Paul Rey, Sarbacane «En 2055, les objets du quotidien sont capables de converser avec nous. Rendant même certains humains misanthropes. Une anticipation glaçante et intelligente à l’heure de l’I.A..»

+ À LIRE | Livres de Lux : les coups de cœur pour Noël venus de la province de Luxembourg

Roman - «Les enfants endormis», Anthony Passeron, Globe édition «Dans ce 1er roman sensible, l’auteur alterne entre l’histoire de son oncle, l’une des premières victimes du SIDA, et le combat des chercheurs pour identifier et vaincre le virus.»