La province de Luxembourg reste prisée par les mouvements de jeunesse: découvrez le nombre de camps organisés dans votre commune cet été

Il en est conscient, des règlements sur l’accueil de camps de jeunesse, parfois draconiens, se font jour dans certaines communes. Les mouvements de jeunesse seraient-ils devenus "mal-aimés ?" Si la ministre Glatigny rappelle que la subsidiation de ces mouvements est liée à des conditions strictes, Gilles Beckers, lui, pense que ces règlements sont souvent la conséquence de ce manque de dialogue, de cette méconnaissance mutuelle: "On n’est pas mal aimé, on ne se connaît pas toujours."

1 011 camps en province de Luxembourg

La province de Luxembourg accueille à elle seule, 1 011 camps. "Plus de 500 sont situés dans les 12 communes de la zone de police Famenne-Ardenne", constate André Bouchat. Une zone de police qui a adopté un règlement commun pour ces camps de jeunesse. Règlement qui est en passe d’être également adopté dans d’autres endroits du Luxembourg.

Né sous l’égide du gouverneur Olivier Schmitz, ledit règlement pose toute une série de choses. De la notion d’agrément pour endroits de camp à l’encadrement en passant par les consignes de sécurité, le respect des habitants et autres touristes, le partenariat avec les fédérations…

Le gouverneur y voit un superbe outil, plus qu’un règlement, qui permet non seulement de réagir rapidement en cas de soucis mais qui place les balises pour le débriefing qui est organisé en fin de saison. Ce règlement vient s’ajouter à la plateforme provinciale spécialement dédiée à la gestion de ces camps et accessible à tous les acteurs de terrain. Des outils qui pourraient s’exporter dans d’autres provinces.

Notons qu’une équipe spécialement dédiée à ces camps sera activée par la province lors de cette saison a noté le gouverneur. Une façon supplémentaire que la cohabitation se passe pour le mieux.

79 camps de moins en province de Luxembourg, qui reste prisée

La réforme des rythmes scolaires en Fédération Wallonie-Bruxelles a inquiété les mouvements de jeunesse. "Nous craignions un effet d’entonnoir", soit une offre limitée des endroits de camps, commente Gilles Beckers animateur fédéral des relations extérieures chez les scouts, Valérie Glatigny, ministre ayant en charge notamment la jeunesse rebondit: "En février dernier, il manquait 424 endroits de camps !" L’idée a été de sensibiliser les acteurs de terrain, dont les agriculteurs à ce type d’accueil et à mettre en avant une répartition géographique plus grande. Choix payant.

"Il y aura 79 camps en moins cette année en province du Luxembourg, 39 en moins en province de Liège, 3 en plus dans celle de Namur, 39 supplémentaires dans celle du Hainaut et 15 en plus aussi dans le Brabant wallon", note la ministre. 34 camps supplémentaires auront lieu en Flandre et on constate que l’étranger est plus prisé. À l’heure actuelle, moins de 10 groupes sont toujours en recherche: "C’est un chiffre normal à cette période de l’année", constate Gilles Beckers, optimiste pour la suite.

Sans réponse de communes

Les mouvements de jeunesse ont entamé un "tour des communes" pendant cette quinzaine. 25 entités ont été rencontrées. À la lecture de ces communes, on peut s’étonner de ne pas voir figurer des communes comme Durbuy qui reçoit 111 camps, La Roche-en-Ardenne ou encore Rendeux, ces deux entités ayant expulsé des camps en 2022.

"Les trois communes ont été contactées. La Roche-en-Ardenne a été la première à répondre. Il nous a été dit qu’une rencontre n’était pas nécessaire, les modes de fonctionnements mutuels étant connus. Nous n’avons pas reçu de réponses des deux autres communes", explique Gilles Beckers animateur fédéral des relations extérieures chez les scouts.