Un probable non-renouvellement de contrat d’un professeur temporaire provoque de la tension au Collège d’Alzon à Bure

"Il s’agit d’une affaire qui fait beaucoup plus de bruit qu’elle n’en mériterait, explique-t-il. Or, c’est finalement une affaire banale. Il s’agit d’une procédure de licenciement, en fait de non – renouvellement de contrat, pour un temporaire de deuxième année. Comme le prévoient les réglementations, la décision éventuelle du pouvoir organisateur se fera après une convocation en bonne et due forme et un entretien avec l’enseignant, sur base des griefs formulés. Cette rencontre est programmée pour lundi.

Par ailleurs, nous sommes étonnés que l’enseignant ait un peu confié ses états d’âme à ses élèves qui se sont empressés de les rapporter à leurs parents, ce qui explique cette émotion que les habitués des réseaux sociaux ont pu découvrir. À l’intérieur de l’école, tout est serein. Des bruits ont couru concernant un sitting des élèves. Rien ne s’est produit. Nous espérons, quant à nous que la tempête se calme et nous ne prendrons aucune décision avant la rencontre de lundi soir avec le professeur en question."