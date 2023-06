Maxime Grégoire (TC Le Lac Messancy) retourne à ses origines:"On va mettre le feu"

Maxime, racontez-nous cette première en Nationale ?

Nous sommes sept et nous nous entraînons ensemble tous les jeudis soir à Pétange. Je suis le plus jeune, mais cette année, j’ai atteint l’âge fatidique des 35 ans qui me permet de jouer dans cette catégorie. On a décidé de se lancer avec enthousiasme dans l’aventure, mais en gardant un esprit d’amitié. Quoi qu’il arrive, on fait tourner pour que tout le monde puisse jouer. J’ai débuté mon simple sur un nuage. Tout me réussissait et j’ai mis 6/0 à mon adversaire. Selon une bonne vieille habitude qui me poursuit depuis longtemps, je me suis ensuite relâché. Heureusement, j’ai terminé solidement pour l’emporter en trois sets.

Vous avez derrière vous une carrière de joueur de foot, dont deux ans dans l’ancienne D3 nationale avec Verviers. Vous avez dû l’interrompre suite à deux graves blessures aux genoux alors que vous évoluiez au Lorrain Arlon. Comment vont vos genoux désormais ?

Le droit va super bien. Pour le gauche, c’est plus compliqué. Les ligaments étaient salement déchirés. Quand je vais courir, je ressens encore une gêne, mais bizarrement, au tennis, je n’ai pas de problème. Même si le foot et son ambiance incomparable me manquent, je ne remonterai jamais sur une pelouse. Même pour les 50 ans du FC Arlon, j’ai refusé, la mort de l’âme, de participer au match des anciens. Même chose pour le ski. À l’avenir, j’irai à la montagne pour regarder les progrès de mes enfants.

Airbnb, fumigènes et table de mixage

Ce samedi, Messancy se déplace à Heusy, dans le club verviétois où vous avez été formé. Comment appréhendez-vous ce déplacement ?

C’est incroyable de tomber dans la même poule qu’eux et aussi du Cheval Blanc, un autre club de Verviers où je connais tout le monde. Mon frère Anthony dirige l’école de tennis d’Heust. J’y ai touché mes premières balles avec mes parents, de bons joueurs qui m’ont mis le pied à l’étrier. Tous les joueurs contre qui nous allons jouer sont des amis. Pour moi, c’est une rencontre de rêve. C’est notre dernière chance de remporter une rencontre car les deux suivantes sont injouables. Après le dernier double, nous allons montrer aux Heusytois ce que c’est de foutre le feu (sic) à la sauce luxembourgeoise. On a réservé un airbnb pour y passer la nuit. Nous emportons tout le matériel (spots, fumigènes, table de mixage…) pour créer une ambiance qu’ils n’oublieront jamais.

Christian, votre papa, était une terreur sur les courts. Sera-t-il présent dimanche ?

Probablement, mais maintenant que je suis grand, je lui dirai d’aller voir un autre match s’il me met autant la pression que quand il me suivait dans les tournois de jeunes (rires).

Vous verra-t-on dans les tournois cet été ?

Avec deux enfants en bas âge, c’est compliqué. Je ferai certainement les tournois de mon club et d’Halanzy que j’apprécie beaucoup. Peut-être aussi ceux de Saint-Léger et de Saint-Mard. Quand mes gosses seront un peu plus grands, j’essaierai d’en faire plus. Mon rêve est de me retrouver un jour à B-15, mon meilleur classement à 17 ans.