Inédit à Libramont: 28 rues ont enfin reçu un nom et de nouveaux numéross

Il n’existait pas de noms pour les rues des villages de Renaumont, Wideumont-Station et Village et Remagne sur la commune de Libramont. La multiplication des nouvelles constructions et l’imbroglio que cela engendrait pour les numéros des maisons entraînaient des complications croissantes pour les services de secours, la police et la poste, livreurs compris, etc. À la fin de l’hiver dernier, pour mettre fin au problème, la bourgmestre Laurence Crucifix a chargé Thierry Bouillon, chef du service de l’État civil et population à la ville de Libramont, de trouver des noms pour 28 rues et de leur donner de nouveaux numéros ! L’ampleur de la tâche rendait cette opération inédite: "La première chose que j’ai faite, c’est aller au cadastre de la ville pour repérer les lieux-dits et dénominations proches des rues des quatre villages. Ensuite, je me suis rendu auprès du centre de distribution de la poste à Libramont pour prendre note de ses remarques et souhaits", explique M. Bouillon qui a eu ensuite la bonne idée de consulter la mémoire vivante: "À Remagne, j’ai rencontré Guy Poncelet et José Marchand ; à Renaumont, j’ai écouté Léopold Yan et Willy Hamtiaux. C’est d’ailleurs ce dernier qui m’a appris qu’il y avait eu une foulerie à Renaumont. Pour les deux Wideumont (Station et Village), je me suis plongé dans le beau travail de recherche réalisé par André Lecomte".