Cinq jardins exceptionnels de la province de Luxembourg à voir le 25 juin

Certains sont à découvrir pour la première fois, d’autres, plus connus, sont à revoir car toujours appréciés pour leurs nouvelles recherches botaniques et esthétiques.

Philippe Charpentier, de Sberchamps (Libramont), ancien pharmacien à la retraite, tout comme son épouse, est, depuis 7 ans, délégué de l’ASBL Jardins ouverts de Belgique pour la province. C’est lui qui juge si un jardin répond ou pas au très sélect et sévère cahier des charges de l’ASBL pour être reconnu par celle-ci.

Sur les 180 jardins belges privés sélectionnés par l’ASBL, notre province n’en compte que cinq ou six. Pas seulement parce qu’ils ne correspondraient pas aux critères du cahier des charges, mais aussi parce que leurs propriétaires rechignent à laisser les gens les visiter une fois l’an.

"Normalement, cette journée des jardins ouverts est réservée aux 180 propriétaires de jardins et à nos 2500 membres (abonnés à notre agenda de l’année), justifie M. Charpentier. Si on appliquait ce règlement dans notre province, vu les distances, nous n’aurions guère plus que 15 à 20 visiteurs. C’est pourquoi nous faisons une exception en ouvrant nos 5 jardins à tout le monde".