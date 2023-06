Libramont: Sophie Pierre devient échevine et Mathilde Otjacques conseillère communale

Comme annoncé, la démission de Bertrand Nique est actée à l'unanimité. Ce n'est pas sans une certaine émotion que la bourgmestre Laurence Crucifix remercie le désormais ex-échevin qui quitte le conseil pour des raisons personnelles: "Tristesse et gratitude suite au départ de l'échevin de l'Environnement, du Développement durable, des Sports et de la Jeunesse ! Ton implication dans la vie communale a réellement été concrète, notamment en environnement et en sport: mise sur pied du mérite sportif, de la soirée des bénévoles, promotion du sport dans la commune, autant d'empreinte que tu laisses, sans oublier ton souci de communication et de transparence dans les dossiers que tu gérais."