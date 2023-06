À 180 km/h dans les villages bastognards

Dix minutes plus tard, policiers et automobiliste se croisent à nouveau. La police décide de contrôler à nouveau l’automobiliste. Mais ce dernier refuse de s’arrêter. Pire, il accélère pour tenter de semer le combi. La sirène, le gyrophare, les appels à s’arrêter de la police n’y font rien. La voiture emprunte à vive allure la rue des déportés, l’avenue Baudoin, l’avenue de l’Indépendance puis emprunte la N30 en direction de Noville. Il roule alors à 180 km/h, soit deux fois la vitesse autorisée. Au feu tricolore à Savy, il passe au rouge, tourne à gauche et évite de justesse une voiture qui arrive en face. La police le retrouve rue de La Roche à Longchamps (Bertogne) où, en raison de travaux, la vitesse est limitée à 30 km/h. L’automobiliste y roule à 110 km/h.

11 antécédents judiciaires

La police perdra définitivement sa trace à cet endroit. "Monsieur a une conduite dangereuse que l’on peut qualifier d’entrave méchante à la circulation. Il a déjà été condamné à 40 mois de prison et son casier judiciaire comporte 11 antécédents. La dangerosité de sa conduite a été renforcée par son alcoolémie", précise le substitut Pierre d’Huart qui requiert 6 mois de prison ou une sévère peine de travail, une déchéance du droit de conduire pour une durée de 3 mois et une amende.

Face à ses juges, l’homme reconnaît les faits mais dit ne pas comprendre. Il tente de faire amende honorable. "Mon cœur battait à 100 à l’heure. Il fallait que je parte. J’avais bu."

Une réinsertion compliquée

Son avocate, Me Camille Lefevre, tente d’expliquer la situation de son client cette nuit-là. "Lors du premier contrôle de police, il était sobre. Il est ensuite allé chercher un ami dans un café où il a bu. Ce qui ne justifie pas son comportement. Il a été pris d’une panique qu’il ne s’explique pas encore aujourd’hui. Son important casier judiciaire a peut-être été le lien. Depuis 2007, quand il est devenu père à 21 ans, il se réinsère petit à petit. Mais cela reste compliqué. Il est accro aux jeux de hasard. Il travaille beaucoup pour rembourser ses dettes et payer la pension alimentaire de ses deux enfants." L’avocate qui sollicite un sursis pour la déchéance du permis de conduire. "Son travail est son refuge et il en a besoin". Le prévenu n’est pas opposé à un suivi psychologique, à suivre une formation contre la violence et à prester une peine de travail.

Jugement le 11 juillet.