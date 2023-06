Nouvauté à Attert: les noms de tous les villages traduits en luxembourgeois sur les panneaux

Lors de la séance de conseil communal, les élus ont décidé, compte tenu de l’avis favorable de la Commission royale de toponymie et de dialectologie, de marquer leur accord sur la dénomination luxembourgeoise des villages et cours d’eau: à titre d’exemple Heinstert sera Heeschtert, Post (Pass), Louchert (Luchert), Nobressart (Elchert), Nothomb (Noutem), Thiaumont (Diedenburg), Schadeck (Schuedeck) et Attert ( Atert… mais avec un seul "t"). Les conseillers ont décidé de faire réaliser de nouveaux panneaux reprenant les dénominations ci-dessus et dans les deux langues.

Autre dossier, sur proposition du collège et de l’échevin Luc Quirynen, les conseillers ont marqué leur accord pour octroyer à la RCA (Régie communale autonome) un subside de 42 122 €. Les conseillers ont aussi décidé de donner délégation au collège de choisir la procédure de passation et de fixer les conditions de marché lorsque les dépenses relevant du marché extraordinaire, dont le montant estimé est inférieur à 30 000 €.

Les élus ont décidé d’opter pour le maintien de la collecte en porte-à-porte des déchets ménagers (matière organique et fraction résiduelle) suivant le système sac + sac. Mais aussi pour le maintien de la fréquence de collecte d’une fois par semaine pour l’ensemble du territoire communal pour une durée de 8 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2032.

Soutien aux associations

La Commune accordera une subvention de 0,34 €/habitant (5 729 habitants) soit 1 947 € à l’Agence immobilière sociale gestion Logement Sud-Luxembourg.

Autre aide, mais cette fois à l’ASBL Sereal (service de remplacement chez les agriculteurs qui se trouvent momentanément dans l’impossibilité d’assurer leur travail). Les heures prestées par l’ASBL sont de 388 h pour des exploitants agricoles ayant adhéré à l’association et installés sur territoire communal.

La Commune apportera un soutien financier aux projets de la SDL (stratégie de développement local) du territoire formé par la ville d’Arlon et les communes d’Attert, Arlon et Messancy, candidates au GAL Arelerland. Et cela au prorata du nombre d’habitants, soit 97 487 € pour Arlon, 37 242 € pour Attert et 43 720 € pour Messancy.