Le conducteur pris en chasse à 180 km/h sur la N.81 est-il le bon ?

"Il est impossible que le conducteur français ait piloté cette voiture de location il y a deux ans à Messancy car à ce moment, il était hospitalisé à Mulhouse et nous pouvons le démontrer. Il y a eu usurpation d’identité. Mon client a été victime d’un cambriolage peu de temps auparavant et tous ses documents d’identité et cartes bancaires ont été volés ", dit l’avocate.

La défense explique que le patient, souffrant de schizophrénie, a reçu ses médicaments jusqu’à 21 h à Mulhouse et n’a pu être matériellement à Messancy à 23 h45.

M. Rosart, pour le parquet, rétorque que le sujet français était en "séjour libre" dans cet hôpital et pouvait en sortir quand il voulait.

Rébellion armée

Les policiers de la zone Sud-Lux, qui ont pris en chasse le chauffard à 180 km/h, n’avaient pu le suivre jusqu’à la frontière française car celui-ci les a coincés contre la berme centrale,

On a présenté à ces policiers d’Athus la photo de la personne soupçonnée d’avoir volé les documents d’identité au patient hospitalisé à Mulhouse et donc voleur qui aurait piloté la voiture de location ayant commis le délit en mai 2021 sur la N. 81 à Messancy. "Les policiers sont formels. Cette personne ayant commis le vol de ces documents d’identité n’est pas le pilote de la voiture qu’ils ont vu de près il y a deux ans à Messancy", dit le substitut du procureur du roi, Yannick Rosart.

Le parquet réclame 10 mois de prison., mais n’est pas opposé à un sursis partiel Jugement le 5 juillet.