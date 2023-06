Joseph Protin et Rose Niederkorn se sont unis le 12 avril 1958. Joseph a travaillé durant plus de 20 ans au garage Dussard à Vance et il poursuivra sa carrière à la Régie des Routes à Sainte-Marie-sur-Semois jusqu’à sa pension. En 1965, après la naissance du petit dernier, Rose ouvre un café à Vance "Le café de la jeunesse" et ce, avec le soutien de Joseph durant 20 années. Le couple a 5 enfants et 4 petits-enfants.

Guy Willaime et Éliane Antoine unissent leurs destinées le 8 novembre 1958. Éliane suit partout son mari que ce soit pour l’armée ou la gendarmerie. Ils s’installent à Bastogne avant de partir à Vottem pour revenir à Lenclos à Étalle. Guy jouera du bugle à l’harmonie. Éliane sera à la base de "baby service" à Étalle. Elle a aussi été bénévole durant 30 ans à Croix-Rouge locale. Ils ont 4 enfants, 3 petits-enfants et 4 arrière-petits-enfants.

Noces de diamant

Fernand Willame et Bernadette Jacquemin se disent oui le 20 avril 1963 à Étalle. Fernand, militaire de carrière, est affecté en Allemagne. Il fait partie de l’unité spéciale des para-commandos parachutiste, il détient les brevets belge, français et allemand et fera plus de 400 sauts en une douzaine d’années. En 1976, retour à Étalle. Bernadette reprend un commerce à Virton en 1979 qui a été repris par la fille du couple.

Roger Lichtfus et Micheline Bernard se sont dits oui le 18 mai 1963. Monsieur a travaillé à la Chiers, au Grand-Duché, puis à la Lorraine. Madame a été gérante de coopérative et, en 1977, elle a travaillé au Carrefour d’Arlon. Roger Lichtfus, a été conseiller de CPAS. Le couple a une fille et une petite-fille.

Noces d’or

Raymond Gengler et Bernadette Pels ont échangé leurs alliances le 27 octobre 1973 à Martelange. Raymond a travaillé chez Gradel à Steinfort (construction). Son épouse a été enseignante et économe à l’école de la Providence à Étalle. Le couple a deux enfants.