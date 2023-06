Caroline a traversé le Sahara marocain

"Je m’étais beaucoup documentée pour ne rien laisser au hasard, mais on peut difficilement s’imaginer ce qu’est celui-ci sans l’avoir fait", clame la directrice commerciale de la Foire de Libramont. "Je comprends mieux pourquoi on dit qu’il s’agit d’une course de gestion. À tous les niveaux, qu’il s’agisse de la nourriture, l’eau, la chaleur, des temps de repos,…"

Avant de s’élancer, la coureuse de Saint-Hubert nous confiait que sa principale appréhension était la chaleur. "On a eu des températures ressenties jusqu’à 50 degrés, et le jour de repos, après l’étape de 90 km, le thermomètre a affiché 45 degrés dans la tente", avance Caroline Willems, 50 ans. "Me mouiller les vêtements et un petit vent régulier m’ont aidé à mieux la supporter."

Et d’évoquer cette fameuse étape, qu’elle a bouclée en 25 heures: "Après 15 km à peine, j’ai eu une douleur musculaire. J’ai levé le pied, et elle a disparu. Mais j’ai ensuite eu des ampoules aux pieds. Alors que je pensais courir à la tombée de la nuit, quand les températures seraient plus agréables. J’ai dû m’arrêter 3 fois les 20 derniers kilomètres. Cela dit, franchir notamment 10 km de dunes la nuit, c’est juste magique. J’ai fini au matin. D’autres participants ont terminé bien plus tard et ont eu moins de temps pour récupérer."

"Magnifique solidarité"

Tout au long de son incroyable, et pourtant bien réelle épopée, Catherine Willems a aussi vécu une splendide aventure humaine. "La solidarité entre les participants est magnifique", déclare-t-elle. "Les barrières tombent, quelle que soit la nationalité, qu’on soit un homme ou une femme,… Sur les bivouacs, j’étais la seule dame dans la tente, avec 7 hommes, mais peu importe. Et on était tous heureux quand les autres finissaient. Malheureusement, deux d’entre nous ont abandonné. Par ailleurs, la 3e étape, je suis restée avec un autre Belge en grande souffrance. L’eau était très précieuse, mais je lui en ai donné."

Et vous savez quoi ? "Je ne me suis jamais demandé ce que je faisais là, j’ai même envie de refaire le marathon des Sables, peut-être même déjà en 2024", confie Caroline Willems, la tête encore dans les dunes et les étoiles sahariennes.