Bertrix: le nouveau salon de la parentalité changera de date

Quel premier bilan tirez-vous après cette rencontre dimanche passé au Bertrix Hall ?

Axel Istace: Pour une première, on peut se montrer satisfait car on partait un peu dans l’inconnu. La première conclusion que nous tirons, c’est qu’au niveau de la date, cela n’était peut-être pas le meilleur moment au vu notamment de la météo qui incitait plutôt à des événements extérieurs. Raison pour laquelle, pour la prochaine, on visera plutôt les mois de mars ou avril. Mais au niveau purement informatif, les retours sont plus que positifs. Et cela grâce également à toute une équipe de bénévoles qui ont mis en place une telle organisation.

Kelly Vanderlinden: Pour moi, c’était aussi une première. D’après les premiers contacts que j’ai pu avoir avec tant les visiteurs que les exposants, cette première en demande une suivante. Le fait de ne pas se bousculer dans la salle a été bénéfique pour les contacts que les parents ou futurs parents ont pu avoir avec les différents services proposés.

Quel a été votre objectif principal qui vous a conduits à l’organisation d’un tel événement ?

Axel Istace: À travers nos différents contacts, nous avons remarqué qu’il y avait une véritable demande de la part de parents et futurs parents. C’est notamment le cas lorsqu’au niveau communal, nous remettons les chèques commerces aux nouveaux parents. Nous avons profité de ce salon pour effectuer la remise des chèques de 125 € pour un premier enfant et 175 € pour les suivants.

Au-delà de ce salon, quelles sont les principales choses mises en place au niveau communal pour aider enfants et parents ?

Kelly Vanderlinden: Pour les enfants de 0 à 6 ans, nous avons la Parent’aise qui permet des rencontres autour du jeu, des ateliers créatifs parents-enfants-futurs parents, des échanges avec les professionnels de la petite enfance et de la santé, des ateliers à thèmes sur notamment le jeu, l’alimentation ou alors de simples rencontres comme "le café des parents".

Axel Istace: Pour les enfants de 7 à 12 ans nous avons l’Envol qui est l’école des devoirs. Nous avons aussi créé une mare pédagogique. Nous participons à des stages d’été en collaboration avec le Centre sportif local. Nous avons également des événements annuels comme l’Enfance en fête, les Tambours de la Paix et Place aux Enfants. Ces différentes organisations sont le fruit aussi de la collaboration entre Kelly Vanderlinden et Pascale Maquet qui travaillent en symbiose pour la réussite de ces événements.