Si on regarde les agences Leleux, en dessous du sillon Sambre-et-Meuse, il n’y a absolument rien, pas d’offres de services. Le seul métier de Leleux, c’est offrir des services d’investissements, on ne vend pas d’assurances, de prêts. Le client qui veut aller au GDL, je pense qu’il faut un seuil d’entrée, qu’il n’y a pas chez Leleux. C’est offrir un service de proximité. Le client est le bienvenu quel que soit le niveau de budget ou de connaissances.

Quel est l’avantage pour un Arlonais de venir ici, plutôt que d’aller au GDL ?

C’est personnalisé. Je vais évaluer la connaissance du client, s’il a envie de s’intéresser. A-t-il envie d’avoir un portefeuille obligataire défensif qui donne un rendement ? A-t-il plus envie d’investir en actions ? Quand il va venir ici, c’est moi qui vais l’accueillir.

D’ailleurs votre agence, elle est atypique comme vous. C’est aussi une galerie d’art ?

Quand j’ai ouvert le bureau, j’avais l’idée de faire des expos. C’est une manière de s’intégrer. C’est du donnant-donnant. L’artiste est content, on organise un vernissage, des publications Facebook. Et pour moi et mes clients, c’est agréable. Pour le moment, c’est Sébastien Nardella.

La situation économique est compliquée, c’est une chance ou pas ?

Le climat est plutôt anxiogène, mais depuis un an, les taux d’intérêt sont plus élevés. Celui qui peut investir aujourd’hui, on peut lui trouver des investissements qui correspondent à son profil. Le client prudent, on peut l’orienter vers des obligations, ce que je n’aurais jamais fait il y a un an. Aujourd’hui, cela devient intéressant. Celui qui veut investir en actions, on peut trouver des fonds correctement côtés, sans être dans le spéculatif et avec une croissance à long terme, des fonds mixtes aussi. L’important est de soigner sa diversification. Il y a aussi la possibilité d’avoir les traqueurs plus spécifiques, sur la logistique, la cybersécurité.

Le durable, c’est aussi fort la mode. Faire gaffe au greenwashing ?

Exactement. Il faut faire attention. C’est en train de se réglementer. Il y a un intérêt des clients.

On vous voit un peu partout à Arlon: BNI, Chambre du commerce, ACIA. Cela marche ?

Je suis aussi guide nature et guide d’Arlon. J’ai cette volonté de m’intégrer. Oui, cela marche mais en premier, tout cela me fait plaisir. Le BNI, c’est très intéressant, on fait de bons contacts. Chaque fois que je vais à l’ACIA, également. La Chambre du commerce, je rencontre des gens intéressants.

Sixième génération d’agent de change

Devant son agence en Bourse de l’avenue de Longwy à Arlon, la 2CV décapotable de Francis Verset. Dès l’entrée, on ne retrouve pas une banque habituelle, mais des œuvres d’art au mur avec des ordis et des tableaux de famille couleur sépia par terre.

Comme cette photo de 1929 de la Bourse d’Anvers. Façon de dire, que la finance, c’est une histoire familiale et que le patron a cela dans les gènes. L’habitant de Waltzing est à la sixième génération d’agent de change.

Boutons de manchette à l’effigie de la province de Luxembourg, l’indépendant a un coup de cœur pour la nature et ne manque pas de charisme: "Pour moi, l’éducation financière, c’est très important. Il faut que je me fasse connaître. Ce qui me plaît énormément: j’accompagne les gens."