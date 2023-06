Un paysage syndical sous tension au Grand-Duché, un an avant les élections sociales

Dans un premier temps, même sans la fatidique barre de 50%, ALEBA a pu mener les négociations dans son secteur. En mars 2021, le ministre a suivi la demande des deux mammouths syndicaux, au grand dam des dirigeants du petit ALEBA. Ces derniers ont déposé un recours devant le tribunal administratif qui n’a pas abouti, puis devant la cour européenne des droits de l’homme où le dossier est en cours.

Petit ou gros caillou dans les chaussures des deux syndicats nationaux ?

Sans attendre l’épilogue judiciaire où il usera de toutes les possibilités qui lui sont offertes, ALEBA a décidé de devenir un syndicat multisectoriel qui présentera des candidats dans tous les secteurs. Après 105 ans d’existence, fort de ses 10 000 membres, le syndicat prend un nouveau virage stratégique, change de nom, mais garde son acronyme. ALEBA (Association Luxembourgeoise des Employés de Banques et d’Assurances) devient ALEBA (Association Luxembourgeoise des Employés ayant besoin d’Assistance). "Nous sommes un syndicat neutre et profondément indépendant politiquement, indique Laurent Mertz, ancien Secrétaire Général de l’ALEBA et représentant ALEBA au Comité de la Chambre des Salariés Luxembourg. L’OGBL est d’obédience socialiste, proche du LSAP et la LCGB d’obédience sociale chrétienne et proche du CSV. Notre indépendance garantit notre priorité absolue pour nos membres, ce qui ne nous empêche pas de mener des combats similaires à ceux des autres syndicats. Nous offrons une alternative à ceux qui ne se reconnaissent pas dans l’OGBL ou dans la LCGB. Nous ouvrons aussi largement nos portes à ceux qui ne sont pas syndiqués."

Les prochaines élections permettront de voir l’importance de la taille du caillou que l’ALEBA a glissé dans les chaussures de ses deux principaux concurrents.