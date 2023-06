La Cour de cassation vient en effet de rejeter son pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Liège, prononcé le 13 février dernier, et qui confirmait dans les grandes lignes le jugement du tribunal correctionnel d’Arlon du 7 mars 2022, à savoir que le condamné doit démolir toutes ses constructions entamées en 2017 et toujours en place, à l’heure actuelle.

Or, c’est cette année-là qu’il avait sollicité un permis de bâtir à la Commune de Marche qui le lui avait refusé.

Même un bungalow sur piloti

Le prévenu n’a pas obtempéré et a réalisé le projet qu’il avait en tête: transformer les anciennes étables et fenils, ainsi qu’une porcherie, en 6 appartements et en 4 studios.

Il s’était aussi fait installer un bungalow monté sur pilotis, un peu comme une caravane résidentielle.

La Région wallonne, représentée par Me Pierre Moerynck, ainsi que la commune de Marche, représentée par Me Jean-François Cartuyvels, étaient montées au créneau en portant plainte. L’affaire fut portée devant le tribunal correctionnel d’Arlon.

Recours à la Région wallonne et erreur invincible

Ne pouvant contester la matérialité des faits, le sexagénaire avait déclaré:

"Je signale que j’ai fait les modifications mais qu’à aucun moment, je n’ai touché au mur porteur du bâtiment, ce qui fait que je n’ai pas besoin de permis d’urbanisme (…) Je ne souhaite pas régulariser la situation et j’ai fait un recours à la Région wallonne".

Le Marchois n’a convaincu aucun des magistrats qui ont eu à traiter du litige. Et l’intéressé n’a pas été plus convaincant en invoquant le principe de "l’erreur invincible". En d’autres mots: "Si j’avais su que je ne pouvais pas, je ne l’aurais pas fait".

Affirmant avoir reçu des conseils à haut niveau, il plaidait cette erreur invincible.

Une fois de plus, tous les magistrats ont été unanimes: il ne pouvait ignorer le refus de la commune de lui accorder le moindre permis d’urbanisme.

Sur le plan pénal, il est reconnu coupable mais il bénéficie d’une suspension de peine. Par contre, sur le plan financier, la facture est très lourde puisqu’il doit tout démolir et remettre la vieille ferme en l’état.

Une destruction en quelques étapes

Pour être plus précis encore les juges ont détaillé les étapes du plan de destruction:

– La démolition de l’ensemble des parois, murs ou cloisons intérieures, séparant ou non les studios créés (30 m² chacun), sauf des murs porteurs

– La démolition ou le démontage de l’ensemble des salles de bains ou pièces d’eau, ainsi que des WC

– La démolition ou le démontage de l’ensemble des cuisines

- L’enlèvement des différents systèmes de chauffage

-L’enlèvement de l’ensemble des meubles garnissant les différents studios.

En deux mots, il y a de quoi faire !