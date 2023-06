Maison en feu à Mussy: une dame intoxiquée et ses deux chiens morts

"Nous étions en train de boire un verre sur notre petite terrasse, raconte le voisin, quand nous avons été alertés par des odeurs de brûlé qui émanait de la maison voisine. J'ai été sonné, car je savais que la dame était seule, son mari parti au travail. Elle n'a pas voulu me laisser entrer. Je voulais aller chercher ses deux petits chiens à l'étage, mais elle ne voulait pas et a refermé la porte."

Quelques instants plus tard, la fumée est devenue noire et épaisse, presque à couper au couteau. "Cela devenait intenable, poursuit l'homme, j'ai été alors tambouriner sur ses fenêtres pour la faire sortir. Cela devenait clair qu'il y avait un incendie. Elle a finalement ouvert la porte, l'air hagard certainement incommodée d'avoir respiré ces fumées, le visage noir, les cheveux qui cramaient. Elle a finalement été évacuée en ambulance. Malheureusement, c'était trop tard, les deux petits chiens sont morts carbonisés."

Troisième incendie du même côté de la rue

D'autres voisins ont essayé d'atteindre l'étage en dressant une échelle à l'arrière du bâtiment. En vain, des flammes de plus en plus grandes sortaient par les fenêtres.

Les pompiers de Virton sont arrivés rapidement et ont cherché avant tout à circonscrire le feu pour éviter qu'il se propage aux deux autres maisons mitoyennes. Rejoints par leurs collègues d'Aubange, Étalle et Arlon, ils ont dû déployer les grandes échelles pour intervenir au-dessus du bâtiment. À 19 h 30, ils étaient toujours dans la maison pour éteindre les derniers foyers et sécuriser le site.

"Il y a une forme de malédiction, raconte un autre voisin, c'est la troisième fois que la rue Late connait des incendies dans un passé assez récent. Toujours du même côté de la rue." À côté de lui, un monsieur se rassure, il a acheté une maison il y quelques mois, mais du côté opposé.