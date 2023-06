Les Francofolies, coup de "show" à Esch ! (photos)

À ses pieds

Sur la star, on devine une certaine tension, la Bruxelloise se veut concentrée, elle a d’abord le visage fermé. Elle va offrir un show particulièrement bien balancé. Et surtout très dansé. Dès l’entame, sa troupe hip-hop à ses pieds rend la prestation tonique. Une chorégraphie tout au service de la nouvelle "Reine" de la pop française.

Dans l’assemblée, on ne compte plus les victimes consenties des coups de soleil. Les organisateurs annoncent 25 000 fans sur les 4 jours. L’été est là, avec sa saison des festivals. On lance des bouteilles d’eau en plastique. Le festival a pourtant le label "Green Events".

Quand l’artiste aux deux albums égrène, "C’est oui ou bien c’est non", les spectateurs acquis à sa cause répondent par l’affirmative.

Emmerder le patriarcat

Le public fait partie aussi du spectacle. Bien différent de la veille et du vendredi. On est venu en famille et quelques papis et mamies reprennent en chœur "Balance ton quoi." Car Angèle reste elle-même, avec son répertoire anti-discrimination. En ce jour des fêtes des pères, elle tient à s’amuser et "à emmerder le patriarcat !" Angèle se veut plus que jamais "Libre"

Si la voix est parfois dominée par la musique, on reste soufflé par le nombre de hits de sa jeune carrière. Les claps des mains montrent toute la "Fever". Pour clôturer, elle affirme sa Belgitude "Bruxelles, je t’aime". Des gaufres défilent sur l’écran, on ne sera pas resté sur sa faim !

Cette Arlonaise qui est là avec sa fille quitte avant le concert de Louise Attaque. Avec ce sentiment que les frontaliers ont bien de la chance d’avoir à leur porte une telle opportunité. C’est sûr les Franco’s et Esch, cela semble rime le parfait amour. La 3e édition sera du 6 au 9 juin 2024.