Léglise: les recours contre la carrière de Volaiville n'ont pas abouti

Cela fait maintenant deux ans que les habitants de Volaiville et ses environs entendent parler d’une probable réouverture de la carrière de Volaiville. Pour rappel, la société Thiry-Laurent, de Cobreville souhaite utiliser le site afin d’y exploiter un centre de regroupement et de prétraitement de déchets inertes. Les inquiétudes des riverains face à cette annonce sont vives ; le bruit, le charroi ou encore la poussière sont les principales craintes de ceux-ci sans oublier la destruction de la biodiversité. En mai 2021, la demande de permis avait été refusée et le projet devait être revu par l’entrepreneur. Chose qu’il a réalisée et la nouvelle demande de permis a été acceptée en janvier dernier par le fonctionnaire délégué et le fonctionnaire technique. Face à cette décision, deux recours ont été introduits à la Région wallonne, l’un par la Commune et l’autre par les riverains. Dernièrement, les deux partis ont eu réponse et celle-ci s’avère négative ; les deux recours n’ont pas abouti. "Nous avons eu réunion de collège la semaine dernière à ce sujet explique l’échevin Pierre Gascard. Le recours introduit n’a effectivement pas abouti. Le permis unique reçoit seulement quelques modifications à tenir en compte".