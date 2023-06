L’Avenir Luxembourg recrute des correspondants sportifs pour suivre le football

Afin d’assurer au mieux sa couverture des rencontres de D3 ACFF et de 1re provinciale la saison prochaine, notre journal recrute des correspondants. Notamment dans le nord de la province où Harre-Manhay et Érezée sont venus s’ajouter à Oppagne, Gouvy, Marloie, La Roche, Houffaloise et Mormont parmi nos représentants en P1 et D3. Un correspondant est également recherché afin de prendre en charge une série de 3 provinciale (dans le nord de la province également).