Cette désignation ne sera pleinement effective qu’après la validation de la ministre de l’Intérieur et la publication de l’arrêté royal de désignation.

Ce n’est qu’à l’issue de la procédure et sous condition de la validation définitive de celle-ci que Monsieur le Laurent Halleux pourra prendre ses fonctions de Chef de Corps. Depuis la retraire d’André Mathieu, c’est le commissaire Alain Mercier qui assure l’intérim.

+ À LIRE | Après 42 ans de service, le commissaire André Mathieu (Centre Ardenne) prend sa retraite : " Je pars très serein " (vidéo)

Âgé de 57 ans, cet habitant d’Érezée est commissaire divisionnaire et chef du service d’information et communication de la police fédérale, en province de Luxembourg, depuis 2021. Auparavant, il a entre autres été officier de liaison auprès du cabinet du Gouverneur. Olivier Schmit, durant un an.

En parallèle de sa carrière dans la police longue de plus de 35 ans, il a été le président de la section Ourthe et Aisne des Chasseurs Ardennais de 2015 à 2019. Il est également l’auteur d’un ouvrage de référence sur le char belge T13, utilisé notamment par les chasseurs ardennais en 1940.