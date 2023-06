Au quart d’heure, Pereira est accroché dans la surface par Dropsy. Moutschen convertit la sanction. Sept minutes plus tard, Protin concluait un mouvement collectif de haut vol pour le 2-0. Protin, d’une frappe en lucarne, puis Victor Hausman mettait Arlon sur du velours avec ce 4-0. Oppagne ne lâchait pas les armes et réduisait l’écart via Mathys Raskin avant le repos.

Les hommes de Valère Lamy, qui a rapidement introduit Lopange en attaque, n’ont jamais abdiqué alors qu’Arlon, auteur d’une première période de haute facture, ne trouvait plus de solution. Peu après l’heure de jeu, Lamotte marquait contre son camp pour le 4-2 avant que Lopange ne soit proche du 4-3. A quelques minutes de la fin, le jeune Palmers (16 ans) commet un penalty et reçoit une carte rouge. Moutschen inscrit son deuxième penalty de l’après-midi et fixe le score.

Oppagne aura réagi trop tard que pour rivaliser face à un FC Arlon qui a maitrisé le sujet lors des 45 premières minutes. Suffisant pour empocher le trophée.