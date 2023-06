Il s’est réuni pour finaliser le projet des bancs de l’amitié dans les six implantations scolaires de la commune (Tintigny, Bellefontaine, Breuvanne, Lahage, Rossignol et Saint-Vincent). Les petits conseillers ont fait le tour des écoles, à vélo, afin d’y installer les bancs avec l’aide des ouvriers communaux. La mise en place d’un tel projet dans les établissements scolaires poursuit plusieurs objectifs: combattre l’isolement scolaire, encourager l’empathie et renforcer le sentiment d’une communauté positive. Ce projet, à teneur sociale, a été initié à la demande des enfants en début de législature. Les petits conseillers ont conçu six bancs de l’amitié afin d’équiper la cour de récréation des écoles primaires et maternelles du territoire communal. De la confection à l’installation, les enfants ont été à la tête de cette initiative. Maxence Vanmoswinck, de l’école de Lahage, témoigne: "On a d’abord commencé par monter les pièces des bancs avec l’aide des adultes. Ensuite, on a pu peindre les bancs avec des couleurs comme du rouge, du vert, du bleu. Après, avec du blanc ou du noir, on a écrit des mots comme amitié, camarades, ami et certains ont aussi fait des dessins". Alexandre Henin, de l’école de Tintigny, et Émilien Raizer, de l’école de Bellefontaine, expliquent que ce projet va permettre d’identifier les élèves en difficulté et encourageront les autres à les aider.