Rendeux: le dernier ermite de Marcourt est décédé voici 55 ans

Cimetière de Marcourt (Rendeux) il y a quelques jours. Jacques Martin, président de la royale ASBL Chapelle et ermitage Saint-Thibaut prend la parole. Il évoque, en ce lieu particulier, la mémoire de frère Gabriel Lardinois, le dernier ermite de Saint-Thibaut, mort il y a 55 ans, dans des circonstances tragiques, le défunt se serait donné la mort. "Son corps a été découvert le 1er juin 1968. Le décès étant estimé entre le 24 et le 27 mai. Son corps a été déposé à l’administration communale de Marcourt et enterré un dimanche, sans cérémonie", rappelle le président, évoquant le parcours spirituel de cet ermite.